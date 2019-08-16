عثمان ديمبلي يرفض الانضمام لصفقة عودة نيمار إلى برشلونة

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، طلب ضم الفرنسي عثمان ديمبلي للصفقة التبادلية التي يريد برشلونة إبرامها مع النادي الباريسي لاستعادة مهاجمه نيمار، لكن اللاعب رفض.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في 2017، في صفقة وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو (248.60 مليون دولار)، لكن الإصابات طاردته في سان جيرمان ليغيب عن مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا.

وقرر المهاجم البرازيلي، في وقت سابق من العام الحالي، الرحيل عن ناديه الفرنسي والعودة إلى النادي الكتالوني مجددًا، وبدأ الناديان مفاوضات مباشرة في هذا الشأن، يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان طلب في البداية الحصول على البرازيلي فيليب كوتينيو ونلسون سيميدو، فضلًا عن 100 مليون يورو مقابل نيمار.

لكن ”ليكيب“ ذكرت، يوم الجمعة، أن ليوناردو طلب ديمبلي من أجل إتمام هذه الصفقة، خاصة وأن ناصر الخليفي رئيس النادي يريد ضم الدولي الفرنسي فضلًا عن علاقته الجيدة مع الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق، منذ التدريب بقيادته في بروسيا دورتموند، فضلًا عن علاقته الطيبة أيضًا بكيليان مبابي زميله في المنتخب الفرنسي.

ومع ذلك، فإن ديمبلي، وفقًا للصحيفة ذاتها، كان قد أبلغ بالفعل باريس سان جيرمان أنه ممتن لهذا الاهتمام، لكنه لا يريد الرحيل عن برشلونة.