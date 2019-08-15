تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. باريس سان جيرمان يستخدم ”العصا والجزرة“ مع نيمار.. وإنتر ميلان يعود إلى سباق كييزا

لا تزال المناورات مستمرة في ملف النجم البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل التقارير والتصريحات التي لا تهدأ حول مستقبل قائد السليساو السابق، والمحطة المقبلة التي تنتظره، بين البقاء في فرنسا أو العودة إلى ناديه السابق برشلونة، أو الانتقال إلى ريال مدريد.

تصريحات وتكهنات

لجأ نادي باريس سان جيرمان إلى سياسة ”العصا والجزرة“ في التعامل مع قضية نيمار خلال التصريحات والتقارير الصادرة من النادي الفرنسي خلال الساعات الأخيرة.

ففي مقابلة مع موقع ”RMC sport“ الفرنسي، حاول البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، تهدئة التوترات مع نيمار، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام اللاعب كي يستمر رفقة بطل فرنسا.

وقال ليوناردو: ”نيمار لا يزال أمامه 3 سنوات في عقده رفقة باريس سان جيرمان، إنه لاعب رائع ويمتلك شخصية فريدة من نوعها، صحيح أنه ارتكب أخطاء، ولكن كل شيء قابل للإصلاح، ونحن مستعدون لإعادة المياه إلى مجاريها مع اللاعب“.

وأشار ليوناردو إلى أن نيمار لم يتم استبعاده من الفريق، وهو حاليًا يؤدي برنامجًا مكثفًا لإعادة تأهيله وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وفتح ليوناردو الباب أمام رحيل نيمار، وقال: ”قبل أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات يجب أن يكون هناك تحليل شامل لكل الأمور، وهناك بالفعل مباحثات حول مستقبله، ولكن لا يوجد أي تقدم في هذا الملف“.

من جانبها، قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن نيمار قرر الابتعاد تمامًا عن فريقه خلال الفترة المقبلة، حتى يتم حسم مصيره بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن نيمار يتدرب بعيدًا عن الفريق منذ فترة، خاصة أنه أصبح بعيدًا عن المشاركة في المباريات، ولم يلعب المباراة الأولى التي خاضها سان جيرمان أمام نيم أولمبيك في افتتاح الدوري الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار وجود عرضين رسميين من برشلونة وريال مدريد لشراء نيمار، حيث عرض البارسا 100 مليون يورو إضافة إلى البرازيلي كوتينيو وأحد اللاعبين الثلاثة نيلسون سيميدو وعثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش، في حين تضمن عرض ريال مدريد انتقال نيمار إلى الميرينغي مقابل غاريث بيل وكيلور نافاس وجيمس رودريغيز.

وفي نفس الوقت، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن باريس سان جيرمان هدد نيمار بالبقاء في حديقة الأمراء هذا الموسم، إذا لم يتلقَ عرضًا مناسبًا.

ويرغب بطل فرنسا في الحصول على 180 مليون يورو كحد أدنى لبيع نيمار، مع موقفه الرافض حتى الآن لأي صفقات تبادلية تخص رحيل اللاعب البرازيلي.

على الجانب الآخر، رفض إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، الحديث بشكل مباشر عن نيمار، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البارسا وأتلتيكو بلباو المقررة غدًا الجمعة في افتتاح الدوري الإسباني.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان المدرب يريد عودة نيمار إلى برشلونة، قال فالفيردي: ”نيمار لاعب في باريس سان جيرمان، ونحن نحترم الأندية الأخرى وكذلك اللاعبين المتعاقدين مع أنديتهم، ولكننا سنرى ما سيحدث مستقبلًا، وتركيزي حاليًا منصب على فريقي ومباراة الغد، أنا سعيد جدًا بقائمة اللاعبين المتواجدين في برشلونة، ولا أريد الحديث عن أي لاعب آخر خارج تلك القائمة“.

مسلسل بوغبا

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد اقترب من رفع الراية البيضاء في صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت تمامًا دخول أي مفاوضات لبيع بوغبا بأقل من 180 مليون يورو، وهو الرقم الذي لا يستطيع ريال مدريد الوفاء به حاليًا، بعد أن دفع ما يزيد على 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الجارية.

وأكدت ”أس“ أن خطة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضم بوغبا فشلت تمامًا، في ظل مطالب إدارة مانشستر يونايتد من جهة، ومن جهة أخرى إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا قبل أسبوع، دون أن يتعاقد المانيو مع لاعب يستطيع سد فراغ بوغبا حال رحيله، مما يجعل انتقاله إلى الريال دربًا من المستحيل حاليًا.

وتابعت: ”فشل صفقة بوغبا سيجعل ريال مدريد يعيد النظر في بيع بعض لاعبيه، ويمنح فرصة جديدة للويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز، رغم أن كلا اللاعبين لا يحظيان باقتناع زيدان، الذي أبدى رغبته في بيعهما قبل بداية الموسم الجديد“.

وأردفت بقولها: ”شارك بيل لمدة نصف ساعة في مباراة ريال مدريد وروما الودية، وهو ما يمكن أن يمثل تراجعًا نسبيًا في توجهات زيدان المتشددة ضد الويلزي الدولي، كما أن رودريغيز يحظى بدعم كبير من جانب إدارة ريال مدريد، وعلى قمتها الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يرغب في استمراره رفقة الميرينغي“.

وختمت ”أس“ التقرير بالتأكيد على استمرار اللاعبين في ريال مدريد، كون بيل لا يريد الرحيل، كما أن رودريغيز لن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد بقرار من إدارة النادي الملكي، إضافة إلى أن نادي نابولي الإيطالي يريد التعاقد معه على سبيل الإعارة، وهو ما يرفضه مسؤولو ريال مدريد.

في سياق متصل، أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن بوغبا يرفض التخلي عن حلم الانضمام إلى ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن بوغبا يدرك جيدًا صعوبة صفقة انتقاله لريال مدريد الصيف الحالي، ويصف الصفقة بـ ”المعجزة“، لكنه يرفض اليأس ويتمسك بأمل الانضمام إلى النادي الملكي، رغم تمسك إدارة مانشستر يونايتد باللاعب.

إنتر ميلان يعود لسباق كييزا

قالت تقارير صحفية إن نادي إنتر ميلان الإيطالي عاد مرة أخرى إلى سباق التعاقد مع فيديريكو كييزا، نجم هجوم نادي فيورنتينا.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس ابتعد الآن عن صفقة كييزان وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الإنتر لدخول السباق وحسم الصفقة.

وأكدت أن الأمور لن تكون سهلة على إدارة النيراتزوري، في ظل رغبة مالك نادي فيورنتينا ”روكو كومسيو“ في الحفاظ على بقاء كييزا رفقة النادي وعدم التفريط فيه.

ويبلغ كييزا من العمر 21 عامًا، وينتهي عقده مع فيورنتينا في منتصف العام 2022.

وشارك اللاعب الدولي الإيطالي في 41 مباراة الموسم الماضي، وأحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 9 أخرى.