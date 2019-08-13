تطورات مهمة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن 3 مسؤولين من نادي برشلونة حلوا بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لبدء مفاوضات مع باريس سان جيرمان، من أجل إعادة نيمار للفريق الكتالوني.

وحسب برنامج ”El Chiringuito“ الإسباني، فكل من خافيير بورداس وإيريك أبيدال وأندري كوري يتواجدون في باريس؛ لفتح المفاوضات مع الفريق الفرنسي.

وحسب تقارير إعلامية برازيلية، فوكيل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو يتواجد بدوره في باريس؛ ليكون قريبًا من المفاوضات التي قد تشمل انتقال موكله لباريس سان جيرمان، في إطار صفقة مواطنه نيمار.

وكانت تقارير فرنسية قد أكدت أن النجم البرازيلي نيمار أخبر إدارة الفريق الفرنسي برفض الانتقال لريال مدريد، ورغبته في العودة لبرشلونة؛ مما فتح الباب أمام الفريق الكتالوني لدخول المفاوضات.