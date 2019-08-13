ريال مدريد أم برشلونة؟.. نيمار يبلغ باريس سان جيرمان برغبته في الانتقال إلى هذا النادي

قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان حسم تمامًا موقفه في الموسم المقبل، في ظل السباق الشرس بين ناديي برشلونة وريال مدريد للحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن نيمار أعلن صراحة رغبته في العودة إلى برشلونة، ورفض الانتقال إلى ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن نيمار أبلغ إدارة النادي الفرنسي، برئاسة القطري ناصر الخليفي، برغبته النهائية في العودة إلى برشلونة، الذي رحل منه قبل عامين إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتابعت: ”وضع برشلونة عرضًا على طاولة المفاوضات مع باريس سان جيرمان، وهو الحصول على خدمات نيمار مقابل بيع مواطنه فيليبي كوتينيو إلى الـ“بي إس جي“، وحصول بطل فرنسا على 80 مليون يورو، وهو العرض الذي لم يقنع مسؤولي سان جيرمان حتى الآن“.

وأضافت أن المفاوضات بعد إعلان نيمار رغبته في العودة إلى برشلونة ورفض ريال مدريد ستأخد منحى آخر تمامًا، لأن النادي الفرنسي لن يستطيع بيع البرازيلي الدولي رغمًا عنه إلى الميرينغي، وبالتالي لم يعد أمامه سوى التفاوض مع البارسا لإنهاء الصفقة قبل الثاني من سبتمبر المقبل، موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في فرنسا وإسبانيا.

تدخل ميسي

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تدخل في صفقة انتقال نيمار، إذ اتصل به ليقنعه بعدم الموافقة على الرحيل نحو ريال مدريد والعودة لبرشلونة.

ويحتفظ نيمار بعلاقة جيدة مع النجم الأرجنتيني ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، إذ شكلوا ثلاثيًّا مرعبًا في الهجوم قاد برشلونة لعدة ألقاب أبرزها ثلاثية موسم 2014-2015.

وأكد نيمار أخيرًا علاقته الجيدة بميسي ورغبته في اللعب بجواره مجددًا، كما نفى مرارًا الأخبار التي تحدثت عن كون خروجه صيف 2017 كان بسبب الهروب من ظل ميسي.

وحاول ميسي إقناع نيمار بالبقاء قبل رحيله نحو باريس سان جيرمان، كما يحاول حاليًّا إعادته للفريق مستغلًا تأثيره الكبير على قرارات إدارة برشلونة، بحسب الصحيفة، كما لا يرغب في رؤيته بقميص ريال مدريد، الغريم التقليدي للفريق الكاتالوني.

وكان ميسي وراء الإبقاء على المدرب إيرنيستو فالفيردي رغم الغضب الجماهيري بعد الخسارة أمام ليفربول، لكن العميد الأرجنتيني قدم له الدعم علنًا ولدى الإدارة.