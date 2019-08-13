ميسي يتدخل في صفقة نيمار

ذكرت صحيفة “ ماركا “ أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تدخل في صفقة انتقال البرازيلي نيمار، إذ اتصل به ليقنعه بعدم الموافقة على الرحيل نحو ريال مدريد والعودة لبرشلونة.

ويحتفظ نيمار بعلاقة جيدة مع النجم الأرجنتيني ميسي والأوروغوياني لويس سواريز إذ شكلوا ثلاثيًّا مرعبًا في الهجوم قاد برشلونة لعدة ألقاب أبرزها ثلاثية موسم 2014-2015.

وأكد نيمار أخيرًا علاقته الجيدة بميسي ورغبته في اللعب بجواره مجددًا، كما نفى مرارًا الأخبار التي تحدثت عن كون خروجه صيف 2017 كان بسبب الهروب من ظل ميسي.

وحاول ميسي إقناع نيمار بالبقاء قبل رحيله نحو باريس سان جيرمان، كما يحاول حاليًّا إعادته للفريق مستغلًا تأثيره الكبير على قرارات إدارة برشلونة حسب الصحيفة، كما لا يرغب في رؤيته بقميص ريال مدريد الغريم التقليدي للفريق الكاتالوني.

وكان ميسي وراء الإبقاء على المدرب إيرنيستو فالفيردي رغم الغضب الجماهيري بعد الخسارة أمام ليفربول لكن العميد الأرجنتيني قدم له الدعم علنًا ولدى الإدارة.