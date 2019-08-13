أتلتيكو مدريد يتعرض لضربة موجعة قبل انطلاق الدوري الإسباني

تعرض أتلتيكو مدريد لضربة موجعة قبل خمسة أيام من انطلاق مشواره في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد إصابة المهاجم دييجو كوستا في الفخذ.

وقال أتلتيكو في بيان اليوم الثلاثاء، إن كوستا أصيب في الفخذ الأيسر في الدقيقة الأخيرة من انتصار فريقه 2-1 وديًّا على يوفنتوس يوم السبت الماضي في ستوكهولم، لكن النادي لم يحدد فترة غياب اللاعب عن المنافسات.

وغاب كوستا عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، لكنه أثار الإعجاب في فترة الإعداد للموسم الجديد وسجل أربعة أهداف في انتصار كبير 7-3 وديًّا على غريمه المحلي ريال مدريد الشهر الماضي.

وطبقًا لتقارير واسعة في وسائل إعلام إسبانية فإن أتليتيكو يتفاوض مع فالنسيا لضم المهاجم رودريغو مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).