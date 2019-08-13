عناوين الصحف الرياضية: زيدان في بحر من الشكوك.. ومن يحتاج نيمار أكثر ريال مدريد أم برشلونة؟ (صور)

لازال الصراع حول البرازيلي نيمار بين ريال مدريد وبرشلونة يتصدر عناوين الصحف الرياضية العالمية.

واهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصفقة والمزيد من الشكوك لدى مدرب ريال مدريد زيدان الدين زيدان وصراع أندية الليغا مع الاتحاد الاسباني لكرة القدم.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالصراع بين ريال مدريد وبرشلونة حول النجم البرازيلي نيمار وكتبت :“ ميسي يحاول إقناع نيمار “ وذلك لتفضيله برشلونة على حساب الغريم التقليدي.

كما تحدثت الصحيفة عن أهداف الإسباني رافائيل نادال في البطولات المقبلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وكتبت “ نيمار يضغط للرحيل الآن “ مؤكدة أن برشلونة وريال مدريد في السباق.

كما تحدثت عن البرازيلي فليب كوتينيو وكتبت “ كوتينيو بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ”.

الصحيفة تحدثت عن إجراء الحارس البرازيلي نيتو لعملية جراحية واهتمت بريال مدريد وكتبت :“ زيدان بحر من الشكوك ”.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة نيمار وكتبت :“ لعبة مزدوجة “ مؤكدة أن اللاعب يهمه الخروج من باريس سان جيرمان وبرشلونة يرغب في أن يرفض ريال مدريد.

كما اهتمت الصحيفة بمستوى ريال مدريد في الفترة الإعدادية وكتبت :“ ريال مدريد أسوأ فريق إسباني في الفترة الإعدادية ”.

وتحدثت الصحيفة -أيضًا- عن رفض أندية الليغا التفاوض مع الاتحاد الإسباني حول مواعيد اللقاءات.

آس

ركزت الصحيفة على صراع قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع البرازيلي نيمار وطرحت سؤالًا حول الموضوع :“ من يحتاجه أكثر ؟ ”.

كما اهتمت برغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع مهاجم فالنسيا رودريغو، وعدم مشاركة نادال في بطولة سينسيناتي الأمريكية.

وتحدثت الصحيفة عن رفض الأندية الجلوس لطاولة المفاوضات مع الاتحاد الإسباني، مفضلين أن يحسم القضاء في صراعه مع رابطة الليغا حول بضع قضايا من بينها لعب اللقاءات الاثنين.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على وضعية الإيفواري ويلفريد زاها في كريستال بالاس إذ كان يرغب في الرحيل وكتبت :“ زاها يقبل بهدنة بعد اجتماع مثير للاعبي فريق كريستال بالاس ”.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لموسم 2019-2020 ونشرت برنامج كل اللقاءات للموسم الجديد.

كما أجرت حوارًا مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول والذي قال :“ لا نعرف نهائيًّا أين القمة ”.

الصحيفة أعدت تقريرًا حول مدينة نيوكاسل الإنجليزية إذ تعتبر أكثر اهتمامًا بكرة القدم.

ليكيب

اهتمت الصحيفة بصراع قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على البرازيلي نيمار وكتبت :“ كلاسيكو حول نيمار“.

كما تحدثت عن مغادرة البرازيلي ماكسويل لمركزه في باريس سان جيرمان ومطالبة المدافع لايفن كورزاوا بالرحيل.

كما اهتمت بالجدل حول راتب الأرجنتيني بينيديتو المنتقل حديثًا لأولمبيك مارسيليا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فريق نابولي الذي يستعد لتجاوز 100 مليون يورو في صفقتين وهما المكسيكي لوزانو الذي يطلب إندهوفن 42 مليونًا مقابل التخلي عنه ويقترح 60 مليونًا مقابل إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

كما اهتمت الصحيفة بصراع برشلونة وريال مدريد على البرازيلي نيمار.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بعمل إنتر ميلان ويوفنتوس “ دون راحة “ من أجل التعاقدات إذ يتفاوضان حول إيكاردي وديبالا ويتنافسان حول المهاجم كييزا.

كما تحدثت عن محاولات نابولي للتعاقد مع المكسيكي لوزانو لاعب إندهوفن الهولندي، وعن فتح أتلتيكو مدريد الباب مرة أخرى لخروج كوريا إذ يهتم ميلان بخدماته.