إحصائية سلبية صادمة لريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني

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فريق المدرب زيدان أكثر الفرق استقبالًا للأهداف بين فرق ”الليغا“ في المباريات التحضيرية للموسم، إذ اهتزت شباكه بـ18 هدفًا، بنسبة 2.6 هدف في المباراة الواحدة.