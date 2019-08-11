بركلات الترجيح.. ريال مدريد يخسر أمام روما استعدادًا للموسم الجديد (فيديو)

خسر ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح (5/4)، أمام روما الإيطالي، بعد تعادلهما 2/2 في الوقت الأصلي، الأحد، في مباراة درامية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل، عبر مدافعه البرازيلي مارسيلو، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من الكرواتي لوكا مودريتش.

وأدرك روما التعادل، بهدف دييغو بيروتي في الدقيقة 34، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد انطلاقة رائعة من نيكولو زانيولو.

وتقدم البرازيلي الآخر كاسيميرو لريال مدريد بضربة رأس مستغلًا كرة من مواطنه مارسيلو في الدقيقة 39.

لكن روما نجح في إنهاء النصف الأول من المباراة بالتعادل بتسديدة من داخل المنطقة، عبر إدين دزيكو في الدقيقة 40.

وشهدت المباراة مشاركة الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 61، بدلًا من الفرنسي كريم بنزيما.

ورغم أن الشوط الأول شهد تسجيل 4 أهداف، لكن الشوط الثاني انتهى سلبيًا لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

مباراة ودية | روما 0 × 1 ريال مدريد |هدف اول ريال مدريد مارسيلو???????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/bxGwGkIpay — فهد هُنا ايضا (@QACV7) August 11, 2019

مباراة ودية | روما 1 × 1 ريال مدريد |هدف التعادل روما بيروتي “ انطلاقة رااائعه من زانيلو ???????????????????????????? “ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/ULu5D2RP5q — فهد هُنا ايضا (@QACV7) August 11, 2019

مباراة ودية | روما 1 × 2 ريال مدريد |هدف الثاني ريال مدريد كاسميرو HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/VZGjbo6Nt7 — فهد هُنا ايضا (@QACV7) August 11, 2019