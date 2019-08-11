أهداف مباراة ريال مدريد وروما.. 2/2 (فيديو)

سجل المدافع البرازيلي مارسيلو، الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ريال مدريد مع روما في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

وجاء هدف مارسيلو في الدقيقة 16، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من لوكا مودريتش.

وتعادل دييغو بيروتي لروما في الدقيقة 34.

لكن ريال مدريد تقدم مجددًا عبر البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 39.

وتعادل روما عبر إدين دزيكو في الدقيقة 40.

يشار إلى أن ريال مدريد يستهل الموسم الجديد في الدوري الإسباني يوم 17 أغسطس، عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيغو.

مباراة ودية | روما 0 × 1 ريال مدريد |هدف اول ريال مدريد مارسيلو???????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/bxGwGkIpay — فهد هُنا ايضا (@QACV7) August 11, 2019

مباراة ودية | روما 1 × 1 ريال مدريد |هدف التعادل روما بيروتي “ انطلاقة رااائعه من زانيلو ???????????????????????????? “ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/ULu5D2RP5q — فهد هُنا ايضا (@QACV7) August 11, 2019

مباراة ودية | روما 1 × 2 ريال مدريد |هدف الثاني ريال مدريد كاسميرو HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/VZGjbo6Nt7 — فهد هُنا ايضا (@QACV7) August 11, 2019