أهداف مباراة ريال مدريد وروما.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وروما.. 2/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المدافع البرازيلي مارسيلو، الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ريال مدريد مع روما في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

وجاء هدف مارسيلو في الدقيقة 16، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من لوكا مودريتش.

وتعادل دييغو بيروتي لروما في الدقيقة 34.

لكن ريال مدريد تقدم مجددًا عبر البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 39.

وتعادل روما عبر إدين دزيكو في الدقيقة 40.

يشار إلى أن ريال مدريد يستهل الموسم الجديد في الدوري الإسباني يوم 17 أغسطس، عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيغو.

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