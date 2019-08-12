غريزمان يعزز هجوم برشلونة المذهل من أجل لقب الدوري الإسباني الثالث على التوالي

نال برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسهولة في آخر موسمين، وبانضمام أنطوان غريزمان إلى هجومه الذي لا يقهر سيكون المرشح الأبرز للقب للعام الثالث على التوالي.

ولن يسعى الفريق الكتالوني إلى تأكيد هيمنته المحلية فقط بعدما أنفق 250 مليون يورو (280 مليون دولار) في محاولة لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، بعد السقوط المروع أمام ليفربول في الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

وبعد إنهاء الدوري متقدمًا بفارق 11 نقطة على أتلتيكو مدريد ليحصد لقبه الثامن في 11 موسمًا، جاء رد برشلونة بلا رحمة عندما دفع 120 مليون يورو لضم غريزمان وهو هداف الفريق القادم من مدريد في آخر خمسة مواسم.

وفعل برشلونة ذلك رغم أن غريزمان رفض علنًا الانضمام إلى الفريق في الموسم الماضي، لكن الأمر يوضح مدى حاجة فريق المدرب إرنستو فالفيردي لإضافة قطعة أخرى رائعة لخط هجومه الذي يضم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وسيضمن غريزمان المزيد من الأهداف للفريق، لكن إبداعه وذكاءه واجتهاده ستكون أمورًا مفيدة خاصة في المراحل المتقدمة في دوري الأبطال الذي لم يفز برشلونة بلقبه منذ 2015.

وقال فالفيردي عن غريزمان بعد الفوز الكبير 4-صفر على نابولي في مباراة ودية: ”نحن سعداء بما منحناه إياه حتى الآن، فتحركاته تفيدنا كثيرًا ويجتهد في الدفاع، حقيقة أنه يستطيع اللعب كمهاجم أو جناح تمنحنا أفضلية. يمكنه اللعب من العمق لكنه يحب دائمًا دخول منطقة الجزاء لأنه يسجل العديد من الأهداف. إنه نوع مختلف عن اللاعبين الذين كنا نملكهم“.

ويمكن لبرشلونة إضافة المزيد من الكفاءة إلى هجومه باستعادة نيمار من باريس سان جيرمان، غير أن التعاقد مع اللاعب البرازيلي سيزيد من الأعباء المالية على الفريق ويجبره على بيع العديد من اللاعبين.

وسيضمن بطل الدوري الكفاءة والتوازن في خط الوسط بفضل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ البالغ عمره 22 عامًا، والذي ضمه من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو.

وسيكون جونيور فيربو الظهير الأيسر منافسًا لجوردي ألبا الذي تراجع مستواه قرب نهاية الموسم مثل أغلب زملائه.

وبعد حسم اللقب في أبريل نيسان، انهار موسم برشلونة الرائع بعد الهزيمة المخجلة 4-صفر أمام ليفربول والتي حرمته من مكان في نهائي دوري الأبطال، وسقط 2-1 أمام بلنسية في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيغيب القائد ميسي هداف برشلونة عبر العصور بسبب إصابة عضلية، عندما يخرج الفريق لمواجهة أتليتك بيلباو يوم الجمعة في انطلاق الدوري.