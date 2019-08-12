انطلاق ”العملية كوتينيو“.. برشلونة وبايرن ميونخ يبحثان طريقتين لحسم الصفقة

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن المفاوضات بدأت بالفعل بين ناديي برشلونة وبايرن ميونخ الألماني، فيما يتعلق بصفقة البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي يرغب العملاق البافاري في ضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.

وينتهي الميركاتو الصيفي في الثاني من سبتمبر المقبل، وترغب إدارة البايرن في ضم نجوم من العيار الثقيل إلى صفوف البافاري، في ظل الانتقادات التي تتعرض لها نتيجة ضعف الميركاتو، رغم رحيل نجمي الفريق الهولندي آرين روبين والفرنسي فرانك ريبيري.

وأشارت ”سبورت“، المقربة من إدارة البارسا، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى وجود سيناريوهين لإتمام صفقة انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ.

يتمثل السيناريو الأول في أن يكون انتقال كوتينيو إلى البايرن على سبيل الإعارة لمدة موسمين كاملين، على طريقة الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي انضم إلى العملاق البافاري من ريال مدريد الإسباني لمدة عامين، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الميرينغي.

والسيناريو الثاني عن طريق إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد فقط، مع وجود شرط في العقد يُلزم بطل ألمانيا بشراء البرازيلي الدولي مع نهاية فترة الإعارة في منتصف عام 2020.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو من نادي ليفربول الإنجليزي، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الكتالوني.

ولم يقدّم كوتينيو أوراق اعتماده رفقة برشلونة، مما فتح الباب أمام فرصة لرحيله عن ”كامب نو“.