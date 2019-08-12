بعد فشل صفقة ليروي ساني.. بايرن ميونخ يقتحم سباق فيليب كوتينيو لاعب برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: إن موقف البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة، أصبح صعبًا للغاية، ومفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال الفترة المقبلة، التي تسبق إغلاق سوق الانتقالات في عدد من الدوريات الأوروبية.

وسيكون يوم الثاني من سبتمبر المقبل، بمثابة النهاية الرسمية للميركاتو الصيفي في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وهو ما يعني أن الـ20 يومًا المقبلة ستكون مشتعلة على العديد من الجبهات غير المحسومة بالنسبة لبعض اللاعبين، وعلى رأسهم نيمار نجم باريس سان جيرمان، وكوتينيو نجم البارسا.

وتردد اسم كوتينيو بوصفه أحد المرشحين لدخول صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان في صفقة نيمار، إلا أن الأمور ليست واضحة المعالم حتى الآن.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني اقتحم سباق التعاقد مع كوتينيو خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحول الاهتمام بالبرازيلي الدولي إلى مباحثات رسمية بين مسؤولي النادي البافاري ومديري أعمال كوتينيو.

وأكدت أن المباحثات تضمنت المقابل الذي سيطلبه برشلونة مقابل بيع كوتينيو، إضافة إلى الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب، في حالة ارتدائه قميص النادي الألماني.

وتابعت: ”على الصعيد الفني، فإن كوتينيو أصبح اللاعب الخامس في هجوم برشلونة، بعد أنطوان غريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي، وستزيد الصعوبات بالنسبة له حال نجاح مفاوضات استعادة نيمار إلى البلوغرانا“.

وتعرضت إدارة بايرن ميونخ لانتقادات واسعة النطاق، على خلفية الميركاتو الفقير الذي شهده الفريق، حيث فشل مسؤولوه في التعاقد مع لاعبين مميزين لتعويض رحيل نجومه الكبار، وعلى رأسهم الهولندي آرين روبين، والفرنسي فرانك ريبيري.