صدمة جديدة لبرشلونة بعد إصابة ليونيل ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة حارسه البديل نيتو الوافد الجديد من فالنسيا في معصمه الأيسر خلال التدريب الأخير، قبل مواجهة نابولي في الولايات المتحدة.

وأضاف النادي الكتالوني، عبر موقعه على الإنترنت، الأحد، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية كشفت عن وجود كسر في عظام المعصم، وسيتم تحديد العلاج الواجب اتباعه والوقت الذي سيغيبه عن الملاعب يوم الإثنين، في حين توقعت صحيفة ”سبورت“ غياب اللاعب لمدة 5 أسابيع.

وكان نيتو الصفقة الثانية للنادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي فرينكي دي يونغ، وشارك في المباريات الودية الأربع الأولى استعدادًا للموسم الجديد.

وتم تقديم اللاعب رسميًا في التاسع من يوليو/تموز الماضي، قادمًا من فالنسيا، لكنه من المرجح غيابه عن افتتاح الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، يوم الجمعة المقبل.

وتضيف إصابة نيتو المزيد من الخسارة لبرشلونة، علاوة على إصابة القائد ليونيل ميسي في ربلة الساق التي ستبعده أيضًا عن مباراة بلباو.

لكن سيكون إناكي بينا حارسًا بديلًا للألماني مارك آندريه تير شتيغن الحارس الألماني الأساسي للنادي الكتالوني.