تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. برشلونة يخشى ”الضربة المزدوجة“ في صفقة نيمار.. ونابولي يتفق مع إيكاردي

ستكون الأيام القليلة المقبلة مسرحًا واسعًا للهجمات المضادة في ”العملية نيمار“، التي ستظل قائمة حتى حسم الموقف لأحد العملاقين برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين، في ظل التفاوض من جانب عملاقي الليغا مع إدارة باريس سان جيرمان، للفوز بخدمات النجم البرازيلي الدولي.

إثارة في صفقة نيمار

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في بيع نيمار إلى ريال مدريد، بعد دخول الميرينغي بقوة في صفقة قائد السليساو السابق.

وأشارت إلى وجود جمود نسبي في موقف برشلونة من استعادة نيمار، إلا أن العملاق الكتالوني لم ينسحب حتى الآن من السباق.

وأكدت نفس الصحيفة، في تقرير آخر، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يستعد لدخول المفاوضات في صفقة نيمار، باستراتيجية جديدة.

وأشارت إلى أن بارتوميو سيكون على المحك في الفترة المقبلة؛ لأن فشل برشلونة في استعادة نيمار، ورحيله إلى ريال مدريد، سيكون بمثابة ”ضربة مزدوجة“، يمكن أن تؤثر بشدة على العامين المتبقيين في ولاية الرئيس الحالي للعملاق الكتالوني.

وأزاحت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية النقاب عن تفاصيل مثيرة في مفاوضات التعاقد مع نيمار.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان كانت تسير بشكل إيجابي للغاية حتى يوم الإثنين الماضي، وسط بعض التعقيدات المتوقعة بين الطرفين، إلى أن تدخل ريال مدريد في المفاوضات، وقلب الطاولة على منافسه التقليدي، وسط ترحيب من مسؤولي بطل فرنسا.

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن البي إس جي والبارسا كانا قريبين للغاية من الوصول إلى اتفاق يقضي بإعارة نيمار إلى برشلونة لمدة عام، مع خيار إلزامي بشراء اللاعب مقابل 180 مليون يورو في صيف 2020.

وأكدت أن هذا الاتفاق تلقى ضربة مفاجئة، عندما دخل ريال مدريد على خط المفاوضات، من خلال تقديم عرض آخر، يقضي بدفع 120 مليون يورو نقدًا، إضافة إلى حصول سان جيرمان على لاعبين من الريال بقيمة 60 مليون يورو، وهو العرض الذي نال رضا مسؤولي باريس، في ظل عدم قناعة بعضهم بالتخلي عن البرازيلي لصالح برشلونة، الخصم اللدود لهم منذ سنوات.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”اللاعب الحاسم في المفاوضات الآن هو نيمار نفسه؛ لأن رغبته ”غير المعلنة“ حتى الآن هي العودة إلى برشلونة، وإذا رفض قائد السليساو السابق عرض ريال مدريد بوضوح وبشكل رسمي، فإن هذا سيكون دافعًا قويًا لنادي برشلونة كي يحسم الموقف، في ظل رغبة سان جيرمان بالتخلص من اللاعب قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية“.

وتوقعت الصحيفة أن تكون الأيام العشرة المقبلة حاسمة في الموقف النهائي بالنسبة لنيمار، ما بين برشلونة وريال مدريد.

هدف بايرن ومجزرة يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، نجم هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، في تقرير نشره اليوم الأحد، عن تقارير ألمانية، قولها إن بايرن ميونخ يرغب في دعم خط هجومه بمهاجم قوي، وإن ماندزوكيتش هو أقوى المرشحين للانضمام إلى القافلة البافارية، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر المقبل.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قريبًا من ضم ماندزوكيتش، 33 عامًا، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا يوم الخميس الماضي.

وسبق أن لعب ماندزوكيتش في صفوف بايرن ميونخ لمدة موسمين في الفترة من عامي 2012 إلى 2014، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني ثم يوفنتوس.

وبحسب موقع ”ترانفسير ماركت“، فإن القيمة التسويقية لماريو ماندزوكيتش تبلغ حاليًا 18 مليون يورو.

وفي نفس السياق، قال ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إنه يتمنى ألّا يستغني فريقه عن أي لاعب، إلا أن مقتضيات سوق الانتقالات وعدد اللاعبين في القائمة، ستجبره على رحيل 6 لاعبين قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

ورفض ساري، الكشف عن الموقف النهائي للأرجنتيني باولو ديبالا، نجم هجوم يوفنتوس، وأكد أنه يتحدث معه باستمرار، دون أن يؤكد أو ينفي استمراره رفقة البيانكونيري، في ظل اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

إيكاردي ورودريغيز في نابولي؟

قالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ إن نادي نابولي توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، لضمه إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن إيكاردي وافق على عرض نابولي، الذي يقضي بحصوله على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو.

وأكدت أن المفاوضات ستنتقل حاليًا إلى الوصول إلى اتفاق بين إدارتي نابولي والإنتر حول قيمة الصفقة.

ويرغب إنتر ميلان في بيع إيكاردي؛ لأن المدرب الجديد أنطونيو كونتي لا يضعه ضمن مشروعه المستقبلي رفقة النيراتزوري.

ونشب خلاف حاد بين إيكاردي وإدارة الإنتر مؤخرًا، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى يوفنتوس، وهو ما رفضه مسؤولو إنتر ميلان تمامًا.

ووجهت إدارة إنتر ميلان تهديدًا إلى إيكاردي، بأن عليه الانتقال إلى نابولي أو روما، أو مواجهة تجميده لمدة عامين حتى نهاية عقده مع النيراتزوري.

وفي سياق متصل، قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن خورخي منديز، مدير أعمال الكولومبي جيمس رودريغيز، يبذل جهودًا كبيرة؛ كي تتم صفقة انتقال رودريغيز من ريال مدريد إلى نابولي.

وأشارت إلى أن مينديز يحاول تضييق الفجوة بين عرض نابولي وما يطلبه ريال مدريد لإتمام الصفقة.

وكانت تقارير قد أكدت رغبة رودريغيز في الرحيل إلى أتلتيكو مدريد، إلا أن إدارة ريال مدريد تعارض ذلك، حتى لا تدعم أحد المنافسين المباشرين بصفقة مميزة.

وعد بوغبا

قالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن الفرنسي بول بوغبا وعد النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بعدم إثارة أي أزمات داخل صفوف الفريق، إذا لم يرحل في الموسم الحالي.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله إنه يحترم تمامًا قرار إدارة المانيو بعدم بيعه، وإنه سيظل ملتزمًا بتعاقده مع النادي الإنجليزي الكبير، ولن يكون سببًا في أي مشكلات داخل غرفة ملابس الفريق.

وأكد بوغبا أنه يتطلع لموسم مميز مع مانشستر يونايتد، رغم أنه أكد في تصريحات سابقة رغبته في الرحيل عن النادي، وخوض تحدي جديد.