دوني فان دي بيك يعلق مجددًا على سعي ريال مدريد للتعاقد معه

علّق الهولندي دوني فان دي بيك لاعب خط وسط نادي أياكس أمستردام، على التقارير التي تتحدث عن سعي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، عن فان دي بيك قوله عن مفاوضات ريال مدريد: ”المفاوضات ما زالت مُستمرة، وأتمنى أنّ يتم حل كل شيء في أسرع وقتٍ ممكن“.

ويتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، بعد تقلص آماله في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف فان دي بيك ”بالتأكيد أنا سأكون مع الفريق يوم الأربعاء، في مباراة باوك بدوري أبطال أوروبا“.

وأنهى اللاعب الهولندي ”أنا أشعر بالفخر، عندما تطالبني الجماهير وزملائي في الفريق بالبقاء“.

وشارك فان دي بيك في 57 مباراة مع أياكس موسم 2018/2019، بواقع 4116 دقيقة، سجل فيها 17 هدفًا وصنع 13.

وتدرج فان دي بيك في الفئات العمرية لأياكس من 17 و19 و21 عامًا حتى انضم للفريق الأول منذ فبراير 2016.