غاريث بيل يعود لقائمة مباراة ريال مدريد وروما الودية

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة روما الإيطالي الودية، مساء اليوم الأحد، في ختام تحضيرات الميرنغي للموسم الجديد.

وشهدت القائمة، عودة الويلزي غاريث بيل الذي غاب عن المباريات الأخيرة، بينما واصل المدرب الفرنسي استبعاد الكولومبي خاميس رودريغيز، والمهاجم ماريانو دياز، والثنائي الشاب كوبو، وردريغو لأسباب فنية.

بينما غاب للإصابة راموس، ولونين، وفيرلاند ميندي، وإبراهيم دياز، وماركو أسينسيو.

???? Estos son los 20 convocados para el partido contra la @ASRomaEspanol. #HalaMadrid pic.twitter.com/A3HNEAKmlh — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 11, 2019

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

الحراسة: نافاس، كورتوا، فويدياس.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وأدوريوزولا

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، غاريث بيل، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس.