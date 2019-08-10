مفاجأة.. برشلونة يرغب في ضم نيمار دون دفع يورو واحد‎

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، عن تطورات جديدة بشأن محاولات نادي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار داسيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الحالي.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أعلن اليوم السبت أن نيمار لن يشارك في مباراة أولمبيك نيم، الأحد، رابطًا الأمر بوجود مفاوضات متقدمة للغاية لبيع اللاعب.

وانضم نيمار لصفوف بي إس جي قبل عامين مقابل 222 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة).

إلا أن مسؤولي النادي الباريسي أكدوا أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة أن اللاعب البرازيلي يريد الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، إلى أن ”برشلونة لن يدفع يورو واحدًا من أجل نيمار“.

وأضافت في تقرير لها: ”لن يوقع برشلونة مع نيمار سوى إذا كان باريس سان جيرمان مستعدًا لقبول المقايضة بعدد من لاعبي برشلونة. هذا صادر من أعلى المستويات في كيان برشلونة“.

وأضافت: ”في برشلونة، ما زالوا مهتمين بالتوقيع مع البرازيلي، لكنهم واضحون أنهم لن يفعلوا أشياء مجنونة في الجانب الاقتصادي. على الأقل هذا ما تزعمه مصادر التفاوض، مدركين لحسابات النادي“.

وتابعت: ”ومع ذلك، في النادي مقتنعون بأن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان. هذا، على الرغم من أنه في كل مرة يبدو أن هناك المزيد من الخطوات التي اتخذت من أجل أن ينتهي المطاف بنيمار في ريال مدريد“.

وأردفت: ”هذا الاحتمال لا يزعج برشلونة.. هم يفسرون كلمات ليوناردو الأخيرة كرسالة لتهدئة محيط نيمار، بدلًا من أنها كلمات يُقصد منها قُرب البرازيلي للتوقيع مع ريال مدريد“.

واختتمت تقريرها: “ في أي حال، إذا انتهى الأمر بنيمار لارتداء القميص الأبيض، فإن قيادة برشلونة لن تنزعج (دعوه يذهب إلى أي مكان يريده)، هكذا يقولون، إنه خطاب شخص مقتنع بأن هذا لن يحدث أبدًا“.