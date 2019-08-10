مصادر تكشف حقيقة عروض ريال مدريد وبرشلونة لضم نيمار

قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، إن باريس سان جيرمان لم يتلق أي عرض حتى الآن يتعلق بنجمه البرازيلي نيمار، سواء من برشلونة أو ريال مدريد أو غيرهما من الأندية.

كانت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية وفقًا لمصادرها، قالت إن برشلونة قدم عروضًا تتضمن صفقات تبادلية وقد رفضها النادي الفرنسي جميعها.

وقالت مصادر برازيلية لـ ”لو باريزيان“، إن المحادثات مع ريال مدريد ، التي يجريها رئيس النادي فلورنتينو بيريز ، تتقدم بوتيرة أسرع بكثير من مفاوضات برشلونة.

وترى الصحيفة الفرنسية أنه من الصعب للغاية قبول باريس سان جيرمان عرض استعارة من ريال مدريد مع خيار الشراء. على الرغم من اعتراف بطل فرنسا أن الناديين الوحيدين الساعيان لضم نيمار هما ريال مدريد وبرشلونة.

نيمار يتدرب

يأتي ذلك في الوقت الذي يتدرب فيه نيمار مع زملائه في معسكر خارجي قبل خوض أولى مباريات الفريق في الدوري، يوم الأحد.

وتقول مصادر قريبة من الصحيفة، إن المهاجم البرازيلي مستعد للعب على الرغم من أنه اشتكى من ألم في كاحله أثناء وجوده في الصين.

وتقول ”لو باريزيان“، إنه في حال وجود أي خطر من تفاقم الإصابة لن يتم المخاطرة باللاعب قبل غلق باب الانتقالات مطلع الشهر المقبل، ما يؤكد رغبة النادي في الاستغناء عنه.