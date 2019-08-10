فالفيردي يلمح لرحيل راكيتيتش عن نادي برشلونة ويكشف موقفه من عودة نيمار

أثار إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، مزيدًا من الغموض حول مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وذلك قبل مباراة النادي الكتالوني أمام نابولي الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد.

ونقلت صحيفة ”سبورت“، عن فالفيردي قوله: ”إنه (راكيتيتش) لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. نفترض أنه سيستمر معنا هذا الموسم، لكن عن تأكدي بنسبة 100% من استمراره، فلا أعرف“.

وأضاف فالفيردي ”راكيتيتش حاليًا لاعب لدينا، وأنا أتعامل مع اللاعبين الذين أملكهم، وليس هناك ما يدفعني للتفكير في غير ذلك“.

وعن صفقة نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أوضح مدرب برشلونة ”لا نعرف ما سيحدث. أنا لا أفكر بالأمر. أفكر فقط بمباراة نابولي“.

وتابع فالفيردي ”سنرى ما سيحدث، تعرفون موقفي مسبقًا، لكن الآن هو يلعب لفريق آخر، وأنا أعمل مع اللاعبين الذين أملكهم، أنا سعيد دائمًا بتشكيلتي.. لديَّ لاعبون عظماء“.

كما تطرق فالفيردي للحديث عن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، وقال: ”هو لاعب معنا، وسبق له تحقيق كأس العالم، وعادة ما يُستدعى لمنتخب بلاده“.

وأضاف ”أومتيتي عانى من الإصابة في معظم فترات الموسم الماضي، لكننا نأمل أن يكون أفضل هذا الموسم“.

وتابع: ”سيشهد الموسم الحالي منافسة قوية مع باقي اللاعبين، لقد قدّم لينغليت أداء جيدًا في الموسم الماضي“.