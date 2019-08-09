أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: ”حرب مفتوحة“ بين ريال مدريد وبرشلونة على نيمار.. ومارسيلو ينفي الشائعات

تحولت ”العملية نيمار“ إلى ”حرب مفتوحة“، بعد أن دخل نادي ريال مدريد الإسباني في سباق الحصول على النجم البرازيلي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأصبح يهدد عودته إلى ناديه السابق برشلونة.

ويبدو أن صراع عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، على نيمار، سيتطور بشدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، مساء أمس الخميس، وبالتالي فإن إسبانيا ستكون الوجهة المحتملة لنيمار في الموسم المقبل.

موقعة نيمار

يرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد عامين على الصفقة التاريخية التي انتقل بموجبها إلى بطل فرنسا مقابل 222 مليون يورو، إلا أن رغبته في العودة إلى البارسا تصطدم بمعارضة إدارة سان جيرمان من جهة، ورفض مسؤولي برشلونة دفع مقابل مادي كبير لاستعادته، وهو ما دفع ريال مدريد لدخول المغامرة.

ويعتبر نيمار هدفًا قديمًا لرئيس ريال مدريد فلورنيتنو بيريز، قبل انتقاله إلى برشلونة عام 2013، وتجدد هذا الحلم مرة أخرى الآن، ولا يتبقى سوى الاتفاق مع إدارة بي إس جي من جهة، وإقناع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي بالصفقة من جهة أخرى.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نيمار حدد مهلة أمام مسؤولي برشلونة لحسم وقفه مع باريس سان جيرمان قبل أن يتخذ قراره النهائي.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن نيمار طلب من إدارة برشلونة العمل بجدية على إنهاء صفقة عودته إلى البلوغرانا خلال 20 يومًا، وأكد لهم أنه لن ينتظر بعد هذا التوقيت، وسيدرس وقتها جميع الخيارات المتاحة الأخرى أمامه، ومنها عرض ريال مدريد.

وتابعت بقولها: ”بعد أن أغلقت سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، أبوابها مساء أمس، وانتهت تمامًا جميع احتمالات عودة البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى إنجلترا، فإن الأمل الوحيد أمام برشلونة هو أن يوافق باريس سان جيرمان على إقحام كوتينيو في صفقة تبادلية، كي يعود نيمار مرة أخرى إلى البارسا“.

وأكدت أن قبول سان جيرمان للصفقة التبادلية التي تضم نيمار وكوتينيو سيكون الأمل الوحيد أمام برشلونة لاستعادة نيمار مرة أخرى، في ضوء الموقف المتشدد الذي تتخذه إدارة النادي الفرنسي من البارسا في ”العملية نيمار“، على العكس من موقفها تجاه ريال مدريد، حيث أبدت مرونة حيال انتقال اللاعب إلى الميرينغي.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة نيمار، رغم علمه بصعوبة موقفه من إتمام العملية المرتقبة.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة البلوغرانا، أن مسؤولي البارسا طلبوا من اللاعب عدم التعجل في قبول عرض ريال مدريد حتى يستطيع النادي الوصول إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان.

وسوف يُغلق باب الانتقالات في الدوري الإسباني والفرنسي يوم 2 سبتمبر المقبل، ما يعني أن الوقت ليس طويلًا أمام برشلونة لحسم موقف نيمار.

رودريغيز يضغط على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب نادي ريال مدريد، من الاستمرار رفقة الفريق في الموسم الجديد.

وقالت إذاعة ”أوندا سيرا“ إن موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من رودريغيز واضح للغاية، وأنه لا يريد الاعتماد على اللاعب في الموسم الجديد، ولا يضعه ضمن مشروعه المستقبلي في النادي الملكي، رغم إصابة ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي، وابتعاده عن الميرينغي لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وكان زيدان قد استبعد رودريغيز من مباراة ريال مدريد وريد سالزبورغ النمساوي، والتي انتهت بفوز الملكي بهدف نظيف أحرزه البلجيكي إدين هازارد.

وأشارت ”أوندا سيرا“ في تقرير نشرته اليوم الجمعة إلى أن رودريغيز أبلغ إدارة ريال مدريد بعدم رغبته في الاستمرار رفقة النادي، وأنه يريد الانتقال إلى نادي أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ولا يمانع ريال مدريد في بيع رودريغيز، ولكنه يشترط الحصول على 50 مليون يورو مقابل صفقة الكولومبي الدولي، كما أن هناك أصواتًا معارضة داخل الريال لبيع اللاعب إلى الروخي بلانكوس، خاصة بعد صفقة انتقال داني سيبايوس لاعب الميرينغي إلى الأتلتي.

ويرغب نادي نابولي الإيطالي في ضم رودريغيز، حيث يريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الحصول على خدمات اللاعب السابق لناديي بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي، ولكن يبدو أن رغبة رودريغيز الأساسية هي الاستمرار في إسبانيا، والانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

مارسيلو ينفي الشائعات

كشف البرازيلي مارسيلو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة تفكيره في الرحيل عن ناديه والانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الميرينغي السابق.

وكانت تقارير إسبانية وإيطالية قد أشارت إلى رغبة مارسيلو في الرحيل عن ريال مدريد والالتحاق بزميله السابق رونالدو في يوفنتوس.

وقال مارسيلو، في مقابلة مع صحيفة ”غاريتا ديلوسبورت“ الإيطالية إنه لم يفكر أبدًا في الرحيل عن ريال مدريد والانضمام إلى يوفنتوس.

وأضاف بقوله: ”لم أفكر على الإطلاق في ارتداء قميص اليوفي، أنا عاشق لريال مدريد ولا أرغب في الرحيل عن النادي الملكي، كانت هناك العديد من التقارير حول انتقالي إلى يوفنتوس وأندية إيطالية أخرى، ولكن هذه الأمور كانت مجرد شائعات“.

بديل صفقة ليروي ساني

قالت صحيفة ”بيلد“ إن نادي بايرن ميونخ حدد بديل الألماني ليروي ساني، نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تأكد إصابته بالرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب فترة لن تقل عن 6 أشهر.

وكان بايرن ميونخ يريد ضم ساني إلى صفوفه في الموسم الجديد، إلا أن إصابة الألماني الدولي في مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيري، يوم السبت الماضي، أنهت موسم اللاعب تقريبًا، بعد أن أعلن السيتي أمس تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن مسؤولي بايرن ميونخ تحركوا سريعًا بعد إعلان إصابة ساني، ودخلوا في مفاوضات مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، للحصول على خدمات لاعبه الكرواتي إيفان بريسيتش.

وأكدت ”بيلد“ الألمانية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن إدارة الإنتر منفتحة على بيع بريسيتش، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي ينتهي عقده رفقة النيراتزوري في يونيو 2022.