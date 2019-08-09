بـفرمان من قاضية برازيلية.. براءة نيمار من تهمة الاغتصاب (شاهد)

أصدرت قاضية في ساو باولو قرارًا بإغلاق ملف قضية تهمة الاغتصاب الموجهة للنجم البرازيلي نيمار دا سليفا المحترف في صفوف باريس سان جيرمان.

وذكر موقع التلفزيون الروسي عبر الإنترنت أن المتحدث باسم محكمة مدينة ساو باولو البرازيلية أغلقت تلك القضية إلى الأبد.

ووجهت اتهامات إلى نيمار باغتصاب فتاة في غرفة أحد فنادق باريس في شهر مايو الماضي.

وقال ممثلو الادعاء في ساو باولو إنهم يتفقون مع النتائج التي توصلت إليها الشرطة، بأنه كان هناك نقص في الأدلة ضد مهاجم باريس سان جيرمان، مما أدى إلى الحكم بإغلاق تلك القضية بشكل رسمي.

وتم توجيه اتهام إلى اللاعب البرازيلي أنه قام باغتصاب الفتاة بعد أن تم الترتيب لعقد ذلك اللقاء عبر موقع إنستغرام، ولكن نيمار نفى بشدة هذه المزاعم وقال إنها كانت محاولة للابتزاز.

وكشفت القاضية في ساو باولو أنه لم يتم تقديم أي دليل أنه تم تعرض تلك الفتاة للاغتصاب بما في ذلك لقطات فيديو مزعومة، حيث تم تسريب فيديو لوسائل الإعلام البرازيلية ظهر خلاله نيمار وعارضة الأزياء التي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.

من جانبه علق نيمار على قرار المدعية العامة في ساو باولو بحفظ قضية اتهامه بالاغتصاب من طرف ناجيلا ترينداد بسبب عدم كفاية الأدلة.

وكتب نيمار على صفحته على ”إنستغرام“: ”سيكون هذا فصلا في حياتي لن أنساه لعدة أسباب أهمها الضرر الذي سببه لي ولعائلتي وللأشخاص الذين يعرفونني جيدا، سأكون صادقا ولن أقول إني سعيد، لكني مرتاح، سوف تستمر الندبة في تذكيري بمدى قدرة الإنسان على فعل الأشياء الجميلة وكذلك أشياء سيئة.“

وأضاف النجم البرازيلي: ”نعم انهار عالمي ونزلت للأرض لكن كما تقول أحد الأساطير بالنسبة للكثيرين الأرض هي نهاية كل شيء بالنسبة لنا هي مجرد بداية ”

وقدم النجم البرازيلي الدعم للنساء ضحايا الاغتصاب وكتب: ”فلتكن هي البداية ليس فقط بالنسبة لي بل بالنسبة لكل من عانى من هذا الاتهام الكاذب وبشكل خاص بالنسبة لكل النساء ضحايا هذا الفعل حقا، أمنيتي أن تكوني قوية وأن تقاتل وتحقق ما تستحق، الحمد لله على كل شيء“.