نادي برشلونة يرد على مهلة نيمار بطلب أشد قسوة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة، أن النادي الكتالوني يريد من لاعبه السابق نيمار رفض عرض ريال مدريد والعودة للنادي الذي حقق معه العديد من الألقاب عبر إصدار بيان علني يؤكد فيه رغبته بالعودة لبرشلونة فقط وليس للانضمام إلى أي نادٍ غيره.

ورغم أن الصفقة قد تفلت من يد برشلونة، فإن النادي لن يستسلم ويخطط للقتال لضمان عودة نيمار إلى ”كامب نو“ هذا الصيف.

وتصب رغبة اللاعب في العودة لبرشلونة في مصلحة النادي، حيث يريد العودة للعب إلى جوار ليونيل ميسي ولويس سواريز صديقيه المقربين ويعرف أنه سيشعر بالراحة لأنه يتطلع إلى إعادة اكتشاف نفسه.

ريال مدريد زاد الضغط

وعرض ريال مدريد 120 مليون يورو على باريس سان جيرمان بالإضافة إلى لوكا مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، وعرض مضاعفة راتب نيمار مقارنة بما اتفق عليه بالفعل مع برشلونة، حيث يثق النادي الملكي في ضم نيمار.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن رسالة برشلونة إلى نيمار في الوقت الحالي تتلخص في عدم الاندفاع إلى أي مكان آخر. من الواضح أنه لن يبقى في باريس هذا الموسم وأن باريس سان جيرمان، حتى هذه اللحظة لا يريد انتقاله لبرشلونة.

ويسعى برشلونة، بعد غلق باب الانتقالات في إنجلترا، لضم جناحه البرازيلي فيليب كوتينيو الذي يتمتع بقيمة سوقية أعلى بكثير من مودريتش (90 مليون يورو مقابل 20 مليون يورو) في صفقة تبادلية مع سان جيرمان.

ضغط كتالوني

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرض فيه المهاجم البرازيلي لضغوط من برشلونة لإصدار بيان علني حول رغبته في العودة للفريق وليس لأي نادٍ آخر. وبطبيعة الحال، فإن هذا من شأنه أن يضع نيمار تحت مخاطرة لأنه حال فشل برشلونة وباريس سان جيرمان في التوصل لاتفاق على شروط الصفقة سيضطر نيمار لقضاء موسم ثالث مع النادي الفرنسي.

ويصب الجانب الجيد في هذا البيان حال صدوره أنه سيغلق الباب أمام انتقال نيمار إلى ريال مدريد، ومع ذلك قد لا يريد نيمار إصدار مثل هذا البيان؛ لأن أولويته هي الرحيل والعودة لبرشلونة، لكن الأهم هو الرحيل.