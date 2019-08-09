بعد فشل تحقيق حلم زيدان.. ريال مدريد يعمل على تحقيق حلم الرئيس بيريز‎

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن ريال مدريد يسعى جاهدًا للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب كارلوس كاربيو، نائب مدير صحيفة ”ماركا“ فإن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع نيمار، بعد فشل النادي الملكي في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفشل كل محاولات ريال مدريد للتعاقد مع بوغبا، بعدما بالغت إدارة مانشستر يونايتد في طلباتها المالية، ليفشل ريال مدريد في التعاقد مع الهدف الأول لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضاف كارلوس كاربيو أن كل شيء يُشير إلى نهاية حُلم زيدان بالتعاقد مع بوغبا، وبالتالي فإن ريال مدريد يعمل على تحقيق حُلم رئيسه فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع نيمار.

وأعلن نيمار صاحة رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أن انضم للنادي الفرنسي قبل عامين قادمًا من برشلونة بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويرتبط بقوة بالعودة على النادي الكتالوني، الذي لعب معه 4 مواسم.

من جهته قال الصحفي فريدو مارتينيز، لذي يعمل في إذاعة ”أوندا سيرو“، أن برشلونة يخشى أن يكون ناصر الخليفي أفضل حليف لريال مدريد وهو ما قد يعني تحول وجهة نيمار إلى ريال مدريد، رغم رغب اللاعب الواضحة بالعودة إلى برشلونة.

في حين أوضحت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن بيني زاهافي تحدث مع بيريز عما إذا كانت صفقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد قابلة للتحقيق من الناحية الاقتصادية، وأشارت إلى أن العملية تبدو كذلك. حيث أن بيريز لم يستبعد هذه الفرضية ولكنه يريد أنجعلها مرتبطة بإرادة المدرب زيدان.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، عندما كان في سانتوس، لكن الصفقة لم تتم، وانتقل اللاعب إلى برشلونة صيف العام 2013.