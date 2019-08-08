مباراة برشلونة ضد نابولي.. فالفيردي يحسم الجدل بشأن مستقبل كوتينيو وعودة نيمار

رد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على التساؤلات الدائرة عن مستقبل فيليب كوتينيو، بالإضافة إلى نيمار داسيلفا والحديث عن عودته مجددًا في فترة الانتقالات الحالية.

كما أعرب فالفيردي عن سعادته بأداء فريقه خلال مواجهة نابولي الإيطالي، فجر اليوم الخميس، التي فاز بها البلوغرانا بنتيجة (2-1) ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وارتبط اللاعب البرازيلي أكثر من مرة بخطوة الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن نيمار قد يعود إلى برشلونة مرة أخرى، بينما ذكرت تقارير أخرى في الفترة الأخيرة أن ريال مدريد لديه رغبة في الظفر بخدماته.

وقال فالفيردي في تصريحات نشرتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”في آخر مرة أتيت بها إلى هذا الملعب في ميامي، كان عليّ الإجابة عن الكثير من الأسئلة بشأن نيمار“.

وأضاف: ”الآن وبعد مرور عامين يتكرر الأمر نفسه مرة أخرى، وكأن نيمار يلاحقني! لا أعرف ما سيحدث“.

كما سئل فالفيردي عن مستقبل فيليب كوتينيو وسط التكهنات بشأن إمكانية رحيله، ولكنه قال: ”هو معنا، وليس علينا أن نعتقد أنه لن يكون كذلك“.

وعن مباراة نابولي الودية، قال: ”سأحاول الاعتماد على كل اللاعبين، بعضهم بدأ اليوم والآخرون غدًا، والفكرة هي أن يحصل الجميع على دقائق، ونحقق شيئًا إيجابيًا“.

وأضاف: ”جونيور فيربو؟ لقد وصل قبل 3 أيام فقط، ووضعناه هنا في الاستاد ضد فريق أبطال مثل نابولي، لقد عانى، هذه حقيقة، ولكن عليه أن يتكيف معنا“.

وتابع: ”لدينا مباراة واحدة متبقية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأسبوع ليس معتادًا لمثل هذه الرحلات، وسنرى جميع اللاعبين“.

وأردف: ”سنحاول الظهور بأفضل شكل ممكن، ونريد أن نصل إلى مواجهة أتلتيك بيلباو في افتتاح الليغا مع الضمانات، رغم أننا نعلم أنهم مستعدون“.

وأوضح مدرب برشلونة: ”الأجواء في ميامي؟ نعرف بالفعل أن الأجواء هنا غير عادية وأننا محبوبون، ولهذا السبب أتينا حتى تتمكن هذه الجماهير من رؤية اللاعبين مباشرة، وكنا نود أن يأتي ميسي معنا“.