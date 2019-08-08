أهداف مباراة برشلونة ونابولي.. ”البلوغرانا“ يقتنص فوزًا وديًّا ثمينًا (فيديو)

اقتنص نادي برشلونة الإسباني فوزًا صعبًا على نظيره نابولي الإيطالي بهدفين لهدف في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر الخميس، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

افتتح برشلونة الأهداف عبر سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة الـ37 ، لكن كتيبة الإيطالي أنشيلوتي استحوذت على الكرة طوال مجريات المتبقي من الشوط الأول، في محاولة لتعديل النتيجة حتى وصلت نسبة الاستحواذ للفريق الإيطالي إلى 52%.

مباراة ودية : برشلونة 2 – 1 نابولي | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/6xvdT7NEZC — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 8, 2019

وكان لفريق الجنوب الإيطالي ما أراد، وسجل هدف التعادل قبل الدخول لغرف الملابس من خلال هدف سجله أومتيتي في مرماه.

وتمكن إيفان راكيتيتش من تسجيل هدف الفوز للبرسا في الدقيقة الـ 79.

وسيلتقي الفريقان مجددًا في منتصف ليلة السبت في مباراة ودية أخرى.

وكان البارسا تغلب على آرسنال الإنجليزى بهدفين مقابل هدف في ملعب ”كامب نو“ يوم الأحد الماضى على كأس ”خوان غامبر“.

ويستعد برشلونة لافتتاح الموسم الجديد في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو.

إذ يلتقي في رحلة الدفاع عن لقبه يوم الـ17 من أغسطس الجاري في ملعب ”سان ماميس“ في أولى مباريات الفريق.