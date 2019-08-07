أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: نيمار ”معلّق“ بين برشلونة وريال مدريد.. وكوتينيو يرفض توتنهام

ساعات قليلة، وتغلق سوق الانتقالات في إنجلترا أبوابها، في الوقت الذي اشتعلت فيه التكهنات في اللحظات الأخيرة حول العديد من الصفقات التي تريد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ إنهاءها.

الموقف الأخير لصفقتي لوكاكو وكوتينيو

نبدأ بميركاتو البريمييرليغ، وبالتحديد من نادي مانشستر يونايتد، حيث نجحت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي في الحصول على خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع ”calciomercato“ الألماني أن إنتر ميلان ومانشستر يونايتد اتفقا على انتقال لوكاكو وعلى استعداد لتوقيع العقود سريعًا.

ووفقًا لقناة ”سكاي سبورت“، فإن إنتر ميلان سيدفع 70 مليون يورو بالإضافة إلى حافز ومكافآت إضافية ليصل المبلغ الإجمالي إلى 83 مليون يورو للفوز بخدمات المهاجم البلجيكي.

وفيما يتعلق بمستقبل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، فقد تضاربت التقارير حتى الساعات الأخيرة حول وجهة اللاعب المستقبلية.

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل المفاوضات الجارية حاليًا بين ناديي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبرشلونة، حول صفقة كوتينيو.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إن مسؤولي توتنهام دخلوا في مفاوضات جادة للغاية مع إدارة برشلونة للحصول على خدمات كوتينيو في الموسم الجديد، وذلك قبل ساعات قليلة على إغلاق سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي، في إنجلترا.

وأضافت، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء،:“المفاوضات تسير بشكل إيجابي حتى الآن بين الناديين، حيث تم الاتفاق على انتقال كوتينيو إلى توتنهام على سبيل الإعارة مقابل 25 مليون يورو، مع وجود خيار الشراء، وسيتحمل السبيرز الراتب السنوي للاعب البرازيلي، والبالغة قيمته 11 مليون يورو“.

وأشارت إلى أنه في حالة إتمام الاتفاق فإن كوتينيو سيكون صاحب الراتب الأعلى في صفوف السبيرز، وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية قد أشارت إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع كوتينيو لإقناعه بالانضمام إلى توتنهام.

إلا أن صحيفة ”ميرور“ البريطانية أيضًا قالت إن كوتينيو رفض عرض توتنهام، وقرر البقاء في صفوف برشلونة خلال الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن كوتينيو رفض مبدأ الإعارة إلى السبيرز، وقرر الاستمرار برفقة البلوغرانا.

وانتقل كوتينيو، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف برشلونة في يناير 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، في أغلى صفقة بتاريخ الفريق الكتالوني، بلغت 120 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات قدرت بـ40 مليونًا.

لويز يتمرد على تشيلسي

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن المدافع البرازيلي ديفيد لويز يرغب في الرحيل عن تشيلسي، والتوقيع لفريق آرسنال في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وبحسب الصحيفة، فإن المدافع البرازيلي أخبر إدارة تشيلسي بقراره وغادر تدريبات الفريق.

ويملك ديفيد لويز ومدير كرة القدم في فريق آرسنال مواطنه إيدو نفس الوكيل، وهو ما يسهل من مهمة انتقال اللاعب.

وما زال أوناي إيمري يبحث عن مدافع في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، وحاول الفريق استعارة عدة لاعبين من بينهم صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، ودانييلي روغاني مدافع يوفنتوس.

ورحل القائد الفرنسي المدافع لوران كوتشيلني نحو بوردو الفرنسي.

نيمار بين ريال مدريد وبرشلونة

وإلى ”حديث الصباح والمساء“، البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث اقتحم نادي ريال مدريد سباق ضم اللاعب في الساعات الأخيرة وبدأت التقارير تشير إلى وجود عروض رسمية من جانب إدارة النادي الملكي لضم اللاعب، في حين استبعدت تقارير أخرى ذلك تمامًا، وأكدت أن برشلونة سيكون وجهة اللاعب النهائية.

وكشفت تقارير صحفية عن قيام نادي ريال مدريد بتقديم عرض جيد لنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات نيمار.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية تقريرًا أشارت فيه إلى أن ريال مدريد قدم عرضًا للـ“بي إس جي“ يقضي بدفع الريال لمبلغ 120 مليون يورو نقدًا، بالإضافة إلى التخلي عن خدمات لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم العام الماضي.

ويسعى نادي ريال مدريد إلى التعاقد مع نيمار في حال فشل ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي تقرير آخر على ”سبورت“، تعاملت الصحيفة الكتالونية، مع مسألة عودة نيمار إلى برشلونة بوصفه أمرًا محسومًا، رغم أن الصفقة لا تزال معلقة حتى الآن.

ونشرت الصحيفة، المقربة من إدارة برشلونة، التشكيل المتوقع للنادي الكتالوني في الموسم الجديد، ووضعت فيه نيمار.

ويقص برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، الليغا، شريط الموسم الجديد عندما يلتقي خارج أرضه مع أتلتيكو بيلباو، مساء يوم الجمعة 16 أغسطس، في المرحلة الأولى من المسابقة.

وأبرم برشلونة حتى الآن 4 صفقات في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، والتي ستغلق أبوابها في إسبانيا يوم 2 سبتمبر المقبل.

وضم برشلونة كلًا من الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني، والحارس البرازيلي نيتو من فالنسيا، والإسباني جونيور فيربو من ريال بيتيس.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة في الموسم الجديد، بحسب ”سبورت“ كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: سيرغي روبيرتو، جيرارد بيكيه، لانغليت، جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، ليونيل ميسي.

الهجوم: غريزمان، نيمار، لويس سواريز.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قد أشارت إلى الخطة الجديدة التي سيلعب بها برشلونة في الموسم المقبل، حيث ينوي المدرب إرنستو فالفيردي، استغلال وجود غريزمان ونيمار على الأطراف في الدفع بالنجم ميسي في مركز صانع الألعاب، بحيث يتواجد بشكل أكبر في منطقة منتصف الملعب، وهو ما يوضحه التشكيل المتوقع الذي نشرته ”سبورت“ الكتالونية.

من جانبها، قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية المقربة من ريال مدريد إن انتقال نيمار إلى ريال مدريد أمر بعيد المنال، في ظل الشرط الذي وضعته إدارة باريس سان جيرمان للموافقة على انتقال البرازيلي إلى النادي الملكي.

وأشارت إلى أن إدارة الـ“بي إس جي“ اشترطت ألا يدخل ريال مدريد في مفاوضات مع المهاجم كيليان مبابي مستقبلًا، لرغبة النادي الفرنسي في الاحتفاظ باللاعب، وهو ما أثار تحفظ مسؤولي الميرينغي، كون مبابي أحد أبرز العناصر المطلوبة في صفوف ريال مدريد لتكوين الجيل الجديد من ”الجلاكتيكوس“.

ليفاندوفسكي ينتقد ميركاتو بايرن ميونخ

طالب المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية بتدعيم صفوفه، والتعاقد مع 3 لاعبين على الأقل، من أجل تعويض رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي ”الطائر“ آريين روبن مع نهاية الموسم المنصرم.

وقال المهاجم البولندي خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية:“في الهجوم، خسرنا 3 لاعبين هم فرانك ريبيري، وآريين روبن، والكولومبي خاميس رودريغيز، وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع أي لاعب جديد لهذه المراكز“.

ودعم النادي البافاري صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع بطلي العالم المدافعين الفرنسيين لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنجامين بافار من شتوتغارت، كما استقدم المهاجم الشاب يان-فيتي آرب 19 عامًا من هامبورغ، وما زال يحاول استقطاب النجم الدولي ليروي ساني الذي أصيب مؤخرًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتابع ليفاندوفسكي:“حتى في حال التعاقد مع ساني ما زلنا نحتاج الى لاعب جناح آخر، من أجل مساندة الثنائي سيرج غنابري والفرنسي كينغلسي كومان“، معتبرًا أنه سيتم الترحيب بلاعب وسط دفاعي أو بلاعب وسط هجومي.