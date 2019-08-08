ميسي يعود للتدريب ويبدأ التعافي وعينه على افتتاح مباريات الدوري الإسباني

لم يبدأ ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الموسم الجديد كما يرغب؛ إذ منعته إصابة في ربلة الساق من خوض جولة الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم.

وتعرض ميسي، الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، للإصابة في التدريبات فور نهاية إجازته لكنه بدأ التعافي ويضع نصب عينيه خوض المباراة الأولى في الليغا الأسبوع بعد المقبل أمام أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أنه في الوقت الذي خاض فيه الفريق مباراة ودية أمام نابولي في ولاية ميامي الأمريكية عاد ميسي البالغ عمره 32 عامًا إلى التدريبات لبدء تعافيه من الإصابة.

واشتكى ميسي من ألم في الساق اليمنى خلال التدريبات يوم الاثنين الماضي، وأكدت فحوص أن اللاعب يعاني شدًّا في ربلة الساق من الدرجة الأولى، ليغيب عن الجولة الخارجية في الولايات المتحدة.

وتدرب قائد الأرجنتيني مع أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق، لكن النادي لم يكشف بعد عن المدة التي يحتاجها للتعافي من الإصابة.

وخاص برشلونة مباراته الودية الأولى أمام نابولي في ميامي، قبل أن يلتقي الفريق الإيطالي ذاته يوم السبت المقبل في ميشيغان.

وخاص ميسي بعض مباريات الموسم الماضي وهو مصاب ولا يريد بطل الليغا التسرع في عودته للملاعب وتحمل مخاطر تفاقم الإصابة.