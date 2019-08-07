تشكيل ريال مدريد ضد سالزبورغ.. خطة لعب جديدة

توقعت صحيفة ”أس“ الإسبانية، أن يلعب ريال مدريد بخطة لعب جديدة، عندما يلاقي رد بول سالزبورغ النمساوي في مباراة ودية، اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد يُفكر باللعب بتشكيلة 3/5/2 أمام رد بول سالزبورغ.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم البلجيكي إدين هازارد لم يقدم المستوى المطلوب مع ريال مدريد.

وأردفت أن زيدان يأمل من اللعب بطريقة 3/5/2 زيادة فاعلية هازارد، الذي لعب في 5 مباريات كأساسي ولم يسجل أي هدف، كما أن الفريق كان غير متوازن في المباريات الودية، إذ تلقى 16 هدفًا في 5 مباريات.

وبحسب ”أس“ فإن ريال مدريد قد يلعب بتشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: رافائيل فاران، وسيرجيو راموس، وإيدير ميليتاو.

الوسط: مارسيلو، وكاسيميرو، وتوني كروس، كارفاخال، هازارد.

الهجوم: كريم بنزيما، لوكا يوفيتش.

واستدعى ريال مدريد 20 لاعبًا لمواجهة رد بول سالزبورغ، وجاءت قائمة زيدان على النحو التالي:

تقام مباراة ريال مدريد الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.