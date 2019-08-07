زيدان يثير الشكوك حول مودريتش ويواصل سياسته الحادة تجاه غاريث بيل وجيمس رودريغيز (صورة)

واصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، سياسته الحادة تجاه اللاعب الويلزي غاريث بيل، باستبعاده من قائمة الفريق الملكي لمواجهة رد بول سالزبورغ في النمسا.

واستبعد زيدان اللاعبين غاريث بيل وزميله الكولومبي جيمس رودريغيز، ما يشير إلى عدم تغيير سياسته بعدم الاعتماد على اللاعبين الموسم المقبل، علمًا أن عملية بيع غاريث بيل إلى الدوري الصيني قبل أيام قد فشلت.

كما استعبد زيدان لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش عن تشكيلة ريال مدريد التي غادرت إلى النمسا لمواجهة رد بول سالزبورغ؛ ما أثار الشكوك بشأن اقتراب رحيل قائد كرواتيا عن الفريق.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن قائمة زين الدين زيدان للمباراة الودية السادسة للفريق قبل انطلاق الموسم خلال أسبوعين شهدت العديد من القرارات المهمة بينها استبعاد غاريث بيل وجيمس رودريغيز وماريانو دياز والثلاثي لا يريده المدرب الفرنسي في الفريق.

من ناحية أخرى، أخبر ريال مدريد لاعب اليه كوبو ورودريغو بانضمامهما إلى الفريق الثاني (كاستيا) لكن المثير في الأمر استبعاد مودريتش رغم عدم تعرضه لأي إصابة ما يثير الشكوك بشأن رحيله عن النادي الملكي.

وكان مودريتش عنصرًا مهمًا في آخر 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا لكنه يبلغ 33 عامًا حاليًّا، وقد تلقى بالفعل عرضًا جديًّا من إنتر ميلان للانتقال الصيف الحالي، لكنه بقي مع الفريق في النهاية بعد وعد من فلورنتينو بيريز بزيادة راتبه ليتساوى مع كريم بنزيما (10 ملايين صافية في الموسم).

وكان تجديد عقد توني كروس مهمًّا بشأن الخطط المستقبلية للنادي مع السعي للتعاقد مع لاعب وسط قوي آخر سيكون بول بوغبا أو دوني فان دي بيك، بينما يظل كاسيميرو عنصرًا أساسيًّا.

وفيما يأتي قائمة ريال مدريد لمواجهة رد بول سالزبورغ ودّيًّا:

حراسة المرمى: كورتوا، نافاس، ولونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ودي لا فوينتي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس، وهازارد.