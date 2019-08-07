تين هاغ مدرب أياكس يوضح حقيقة اقتراب فان دي بيك من ريال مدريد

قال إيريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام، إن لاعبه دوني فان دي بيك لا يزال لاعبًا في الفريق وشارك في مواجهة الفريق أمام باوك اليوناني في تصفيات دوري أبطال أوروبا بالكامل، مؤكدًا إن مفاوضاته مع ريال مدريد لم تسفر عن شيء نهائي بعد.

وفرض باوك التعادل بهدفين لمثلهما على أياكس أمستردام بطل أوروبا السابق في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا في أثينا يوم الثلاثاء وينوي تين هاغ الدفع بفان دي بيك في مباراة العودة في أمستردام الأسبوع المقبل.

وقال المدرب الهولندي لمحطة ”زيغو“ الرياضية المحلية: ”هناك الكثير من الإشاعات لكن لا يوجد شيء نهائي. لعب دوني المباراة بالكامل وهو الآن مشغول مع الفريق ونأمل في استمراره معنا لأننا نحتاجه في دوري أبطال أوروبا“.

وينوي تين هاغ الدفع باللاعب الدولي أمام باوك في مباراة الإياب يوم الـ 13 من أغسطس/آب في أمستردام رغم اعترافه بالمفاوضات بين أياكس وريال مدريد ورغبة اللاعب في الانتقال للنادي الملكي.

وأضاف المدرب ”لا أعرف ما إذا كان سيغادر أم لا، لكني أتمنى أن يبقى معنا لفترة طويلة خاصة هذا الموسم لأن بقاءه يضمن لنا وجود لاعب وسط جيد للغاية“.

ولن تؤثر مشاركات فان دي بيك في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا على مشاركته مع ريال مدريد (حال انتقاله بالفعل) في دور المجموعات للبطولة ذاتها.

ويخطط ريال مدريد لضم فان دي بيك حال فشل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في ضم مواطنه بول بوغبا.