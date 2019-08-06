الدوري الإنجليزي آخر أمل لريال مدريد للتخلص من غاريث بيل

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الدوري الإنجليزي الممتاز يعتبر آخر أمل لريال مدريد للتخلص من الويلزي غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب الصحيفة، فالجناح الويلزي يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز محطة جيدة للهروب من جحيم ريال مدريد وخلافه مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وفشلت صفقة انتقال الجناح الويلزي للدوري الصيني بسبب رفض فريق جيانغسو دفع مبلغ انتقال لريال مدريد رغم اتفاقه مع اللاعب على البنود الشخصية، وتقديمه راتبًا خياليًا أكثر مما يتقاضاه في الفريق الإسباني.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا الخميس القادم، وحاول ريال مدريد إقناع مانشستر يونايتد بقبول إدماج غاريث بيل في صفقة الفرنسي بول بوغبا لتقليص مبلغ الصفقة، لكن إدارة الفريق الإنجليزي واجهت المقترح بالرفض.

وفي حال إقفال سوق الانتقالات في إنجلترا دون رحيل النجم الويلزي، فحسب الصحيفة سيصبح شبه مستحيل خروجه من ريال مدريد خلال الصيف الحالي.

وأشرك زيدان غاريث بيل 80 دقيقة فقط خلال اللقاءات الإعدادية، وكانت أمام أرسنال وأتلتيكو مدريد، بينما لم يلعب أمام بايرن ميونخ ولم يسافر رفقة الفريق في كأس أودي بميونخ الألمانية.