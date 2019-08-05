تقارير: إصابة ميسي ستبعده عن مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الجولة الأولى للدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن أن الإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الإثنين، في مران البلوغرانا، ستبعده عن أول مباراة لفريقه ضد أتلتيك بيلباو، في مستهل مشوارهما بالدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”آس“، فإن إصابة ميسي تحتاج لأسبوعين من العلاج والراحة، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه الأول في مستهل مشواره بالدوري الإسباني يوم 17 أغسطس المقبل ضد أتلتيك بيلباو، بملعب ”سان ماميس“ بإقليم الباسك.

فيما أشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إلى أن ميسي سيتدرب على انفراد في المدينة الرياضية؛ ليحاول الوصول مستعدًا للجولة الأولى من الليغا.

وتعرض قائد برشلونة، للإصابة خلال التدريبات، صباح اليوم الإثنين، ليتأكد غيابه عن جولة الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، أن ميسي ظهر في تدريبات اليوم الإثنين، وتعرض لإصابة في الساق اليمنى، وبالتالي سيظل في إسبانيا؛ للتعافي من الإصابة وتلقي العلاج.

ومن المقرر أن يسافر برشلونة لخوض الجولة الأخيرة من المرحلة التحضيرية في الولايات المتحدة، والتي سيواجه خلالها نابولي الإيطالي.

يشار إلى أن ليونيل ميسي خاض أول مران له مع برشلونة، اليوم، بعد انتهاء عطلته الصيفية.

وتمتع ميسي بالجانب الأكبر من التشجيع خلال تقديم الفريق بالأمس في ملعب الكامب نو، قبل خوض كأس جوان جامبر الودية ضد آرسنال، لكنه لم يكن قد شارك بعد في المران مع زملائه.

وشهد المران الصباحي للفريق الكتالوني أيضًا، مشاركة أولى للدوليين، البرازيلي فيليب كوتينيو والتشيلي أرتورو فيدال.

كما شارك للمرة الأولى في المران، أحدث صفقات النادي، الظهير جونيور فيربو، المنتقل من صفوف ريال بيتيس.