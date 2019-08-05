استبعاد ميسي من قائمة برشلونة المغادرة إلى أمريكا بسبب الإصابة

استبعاد ميسي من قائمة برشلونة المغادرة إلى أمريكا بسبب الإصابة

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي برشلونة استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من رحلته المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إصابته، في تدريبات، يوم الاثنين.

وعاد ليو إلى النادي الكتالوني، أول أمس السبت، بعد نهاية العطلة التي حصل عليها، بعد المُشاركة مع منتحب بلاده في كوبا أمريكا.

وقال النادي في بيان رسمي: ”انسحب لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي من التدريبات ظهر يوم الاثنين بعد شعوره بآلام في ساقه اليمنى“.

وأضاف: ”أظهرت الاختبارات أنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى في الجزء الخلفي من الساق اليمنى“.

وأتم البيان: ”سيبقى ميسي في برشلونة للعلاج ولن يُسافر إلى الولايات المُتحدة، ليبدأ عملية التعافي من الإصابة“.

وينتظر أن تتوجه بعثة برشلونة إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوع، ستخوض هناك مواجهتين أمام نابولي الإيطالي.