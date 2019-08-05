استبعاد ميسي من قائمة برشلونة المغادرة إلى أمريكا بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من رحلته المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إصابته، في تدريبات، يوم الاثنين.

وعاد ليو إلى النادي الكتالوني، أول أمس السبت، بعد نهاية العطلة التي حصل عليها، بعد المُشاركة مع منتحب بلاده في كوبا أمريكا.

وقال النادي في بيان رسمي: ”انسحب لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي من التدريبات ظهر يوم الاثنين بعد شعوره بآلام في ساقه اليمنى“.

???? مكان اصابة ميسي في هذه العضلة (soli) من الساق اليمنى … – لم يحدد النادي مدة غياب … pic.twitter.com/07Mi7GPXwu — InCampNou (@InCampNou) August 5, 2019

وأضاف: ”أظهرت الاختبارات أنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى في الجزء الخلفي من الساق اليمنى“.

وأتم البيان: ”سيبقى ميسي في برشلونة للعلاج ولن يُسافر إلى الولايات المُتحدة، ليبدأ عملية التعافي من الإصابة“.

???? عاجل: #ميسي يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى. لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة.

pic.twitter.com/esawYDm9A0 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 5, 2019

وينتظر أن تتوجه بعثة برشلونة إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوع، ستخوض هناك مواجهتين أمام نابولي الإيطالي.