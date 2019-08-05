العنصرية تدفع زينيت الروسي للتفكير في بيع البرازيلي مالكوم

تلقى البرازيلي مالكوم، المنتقل لفريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي، استقبالًا سيئًا من قبل جماهير فريقه أثناء مشاركته كبديل خلال لقاء كراسنودار، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في إطار الجولة الرابعة من الدوري الروسي.

ولعب الجناح البرازيلي أول دقائقه مع فريقه زينت بعدما انتقل لصفوفه قادمًا من برشلونة مقابل 40 مليون يورو و5 ملايين متغيرات، لكن الجماهير لم يعجبها تعاقد فريقها مع لاعب صاحب بشرة سوداء ورفعت لافتة مكتوبًا عليها: ”شكرًا لإدارة الفريق على وفائها للتقاليد“.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English???? (@fczenit_en) August 4, 2019

وحسب المجموعة التي رفعت اللافتة فالتقاليد في الفريق تقتضي عدم التعاقد مع لاعبين ذوي بشرة سوداء ويصرون على كونهم ليسوا عنصريين.

وذكرت تقارير إعلامية روسية أن إدارة زينت سان بطرسبرغ تفكر في بيع النجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال عدم تحسن علاقته بجماهير الفريق وتراجع معارضتها لوجوده.