العنصرية تدفع زينيت الروسي للتفكير في بيع البرازيلي مالكوم

تلقى البرازيلي مالكوم، المنتقل لفريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي، استقبالًا سيئًا من قبل جماهير فريقه أثناء مشاركته كبديل خلال لقاء كراسنودار، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في إطار الجولة الرابعة من الدوري الروسي.

ولعب الجناح البرازيلي أول دقائقه مع فريقه زينت بعدما انتقل لصفوفه قادمًا من برشلونة مقابل 40 مليون يورو و5 ملايين متغيرات، لكن الجماهير لم يعجبها تعاقد فريقها مع لاعب صاحب بشرة سوداء ورفعت لافتة مكتوبًا عليها: ”شكرًا لإدارة الفريق على وفائها للتقاليد“.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj

— FC Zenit in English???? (@fczenit_en) August 4, 2019