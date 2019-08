نادي روما يرد على سخرية زينيت في إعلان التعاقد مع مالكوم من برشلونة (صورة)

ردّ نادي روما الإيطالي على سخرية زينيت سانت بطرسبرغ الروسي منه، في إعلان الأخير تعاقده مع الجناح البرازيلي مالكوم من نادي برشلونة الإسباني.

ونشر زينيت مقطع فيديو، أعلن من خلاله تعاقده مع مالكوم من برشلونة، ويظهر في مقطع الفيديو أن مالكوم لعب لنادي روما، رغم أن ذلك لم يحدث.

وتوصل روما لاتفاق مع بوردو ومالكوم على انتقال اللاعب البرازيلي إلى الذئاب الصيف الماضي، لكن برشلونة اقتحم الصفقة ونجح في خطف اللاعب من روما في اللحظات الأخيرة، ما جعل روما محط سخرية من كثير من المتابعين.

ورد روما على تغريدة زينيت: ”فخورون جدًا بتواجدك معنا يا مالكوم، اذهب الآن وأحضر كل تلك العظمة إلى الدوري الروسي، حظًا سعيدًا“.

وتوصل برشلونة وزينيت لاتفاق بانتقال مالكوم إلى النادي الروسي مقابل 40 مليون يورو، و5 ملايين متغيرات، مع الاحتفاظ بنسبة من قيمة المبلغ حال بيع اللاعب لنادٍ آخر.

وانضم مالكوم، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى برشلونة الصيف الماضي مقابل 41 مليون يورو، قادمًا من بوردو الفرنسي، بعد أن اتفق مع روما الإيطالي.

ولعب مالكوم مع برشلونة 24 مباراة، بواقع 1067 دقيقة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league ???? Good luck at @fczenit_en ???? https://t.co/5lCyHAQ0zx

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019