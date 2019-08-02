رغم بيع مالكوم.. برشلونة يملك عجزًا في فارق البيع والشراء يبلغ 90 مليون يورو

تحدثت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن الوضعية المالية لنادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وأكدت أن الفريق يعاني عجزًا يبلغ 90 مليون يورو بين عمليات الشراء.

وبحسب الصحيفة برشلونة دفع 237 مليون يورو لشراء لاعبين جدد، وباع لاعبين بـ 146.4 مليون يورو، وهو ما يجعل مهمته في دخول صفقة البرازيلي نيمار ماليًا صعبة.

ويخصص برشلونة ما بين 60 و70 مليون يورو سنويًا للتعاقدات، ومع العجز الحالي يكون الفريق تجاوزها بـ20 مليون يورو.

ويحتاج برشلونة للتعاقد مع ظهير أيسر، وما زال يفاوض ريال بتيس لضم جونيور فيربو، كما أنه ما زال يأمل في إعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة ”أس“فالحل المالي لبرشلونة يفرض بيع البرازيلي كوتينيو ما بين 100 و120 مليون يورو، بالإضافة لبيع رافينيا والذي قد يستعمل ثمنه لشراء ظهير أيسر.

وسيخصص برشلونة، بحسب الصحيفة مبلغ كوتينو لمحاولة ضم نيمار، حيث سيتوافر على مبلغ ما بين 80 و100 مليون يورو.

وخارج بيع كوتينيو أو صفقة تبادلية مع باريس سان جرمان فإن صفقة نيمار تصبح شبه مستحيلة ماليًا على برشلونة.