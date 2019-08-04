سبورت: برشلونة وباريس سان جيرمان يتفقان على صفقة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، بأن برشلونة وباريس سان جيرمان اقتربا من الاتفاق على صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن برشلونة وباريس سان جيرمان يتفاوضان على صفقة بنظام الإعارة، بحيث يلعب نيمار الموسم المقبل معارًا إلى برشلونة مع خيار الشراء.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان استسلمت أمام ضغوط نيمار، مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي سيعود إلى بيته من جديد.

وأشارت ”سبورت“، إلى أن الصفقة اقتربت من الإنجاز، وأنه يتبقى فقط الرتوش الأخيرة، قبل الإعلان الرسمي.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو (قيمة فسخ العقد)، صيف العام 2017.

وتوترت العلاقة بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان، الصيف الحالي، ولم يشارك اللاعب حتى الآن مع الفريق.

وقضى نيمار 4 مواسم مع برشلونة الذي كان قد انضم إليه في 2013، وتوج معه بعدة ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإسباني، وسجل للفريق 105 أهداف، وصنع 77 في 186 مباراة.