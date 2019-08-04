هل يلمح إلى ضم نيمار؟.. بارتوميو رئيس نادي برشلونة: السوق ما زال مفتوحًا ولا نغلق الباب أمام أي شخص

أثار جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الجدل بتصريح جديد له خلال تقديمه الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق مؤخرًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وخلال المؤتمر العالمي لروابط المشجعين البرشلونيين، قدم بارتوميو لاعبيه الجدد، وهم: فرينكي دي يونغ، نيتو، أنطوان غريزمان وجونيور فيربو، وواغي.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”لدينا فريق قوي وطموح يقوده ميسي اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم“.

وأضاف: ”لا يزال السوق مفتوحًا، ونحن لا نغلق الباب أمام أي شخص، وقد يكون هناك بعض التعاقدات الأخرى“.

يذكر أن البرازيلي نيمار داسيلفا يريد الخروج من باريس سان جيرمان، حسب عدة تقارير، والوجهة المفضلة له هي برشلونة. حتى الآن، ليس هناك عرض رسمي من النادي الكتالوني، لكنهم يدرسون الخيارات، بينما يستمر نيمار في إظهار رغبته في الرحيل.

الرئيس ماريا بارتوميو يُقدم ; واغي, غريزمان, دي يونغ, نيتو و فيربو لأعضاء روابط نادي برشلونة ???????? pic.twitter.com/NuoksRh1uN — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) August 4, 2019

وتابع: ”برشلونة لديه تحدٍ كبير يتمثل في الاستمرارية بالمنافسة على البطولات المختلفة للفوز بالألقاب، ولذلك قمنا بالتعاقد مع صفقات جديدة وما زال لدينا الوقت لمزيد من التدعيمات“.

وأعلن النادي الكتالوني، اليوم الأحد، تعاقده مع فيربو القادم من صفوف ريال بيتيس لتدعيم مركز الظهير الأيسر، لمدة خمس سنوات مقابل 18 مليون يورو (19.99 مليون دولار) كسعر مبدئي.

وأصبح فيربو (22 عامًا) رابع صفقات برشلونة في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم المهاجم أنطوان جريزمان ولاعب الوسط فرينكي دي يونج وحارس المرمى نيتو.

وأوضح برشلونة في بيان: ”توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال جونيور فيربو مقابل 18 مليون يورو إضافة إلى 12 مليون يورو في صورة مكافآت“.

وأضاف: ”سيوقع اللاعب على عقد يمتد لخمسة مواسم حتى 30 يونيو 2024 مع وجود شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو“.

هكذا أعلن الموقع الرسمي عن صفقة جونيور فيربو ???????? #ReadyToColor pic.twitter.com/lxYh87VsNw — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) August 4, 2019

وخاض فيربو 24 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة مع بيتيس صاحب المركز العاشر.

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن اللقب يوم 16 أغسطس آب الجاري، عندما يحل ضيفًا على أتلتيك بيلباو.