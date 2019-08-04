نادي برشلونة يعلن رسميًّا تعاقده مع جونيور فيربو

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده رسميًّا مع جونيور فيربو، الظهير الأيسر لريال بيتيس، اليوم الأحد.

وأشارت الصحف الإسبانية، إلى أنَّ فيربو انتقل لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو بالإضافة لـ7 ملايين كمتغيرات.

وسيكون فيربو، جزءًا من كتيبة الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، التي ستشارك في جولة إعدادية بالولايات المتحدة، وستواجه فريق نابولي مرتين.

يُذكر أن فيربو سيلعب دور البديل لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم المقبل.

وقال ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، في مؤتمر صحفي اليوم: ”لدينا فريق قوي مع إمكانيات كبيرة واليوم قد نُعلن عن توقيع جديد“.