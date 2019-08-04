تعيين البرتغالي بيدور إيمانويل مديرًا فنيًّا جديدًا لنادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيين المدرب البرتغالي بيدور إيمانويل مديرًا فنيًّا جديدًا للفريق خلفًا للمُقال أوسكار فيرناندز.

وكان النادي الإسباني، أعلن انتهاء تعاقده مع فيرنانز، ليرحل عن تدريب الفريق، بعد أيام من انتقال ملكية النادي إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر تويتر:“أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق“.

¡Bienvenido, Pedro Emanuel!

Welcome Pedro Emanuel!

????⚪️???? pic.twitter.com/ZyowHfvBPX — UD Almería (@U_D_Almeria) August 4, 2019

وقبل أيام استحوذ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السابق ومالك نادي بيراميدز المصري – السابق – على نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتم تنفيذ عملية الشراء، مساء الجمعة، مع ألفونسو جارسيا جابارون المالك القديم للنادي.

أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق pic.twitter.com/Cdqd709rTa — UD Almería (@U_D_Almeria) August 3, 2019

وكانت المؤشرات تؤكد تغيير الطاقم الفني للفريق بقيادة أوسكار فيرنانديز، والذي تمت إقالته بعد شهر ونصف الشهر فقط من تولي مهمة تدريب ألميريا، وسيكون البرتغالي بيدرو مانويل، المدير الفني الجديد للفريق.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية لانتقال ملكية نادي ألميريا من ألفونسو غارسيا، مالك ورئيس النادي، على مدار 16 عامًا إلى تركي آل الشيخ، المالك السابق لنادي بيراميدز.

في حين قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن صفقة انتقال ملكية نادي ألميريا إلى آل الشيخ تتراوح قيمتها ما بين 25 إلى 27 مليون يورو، وهي القيمة التي تشمل الديون المتراكمة على النادي.