صحيفة: نادي برشلونة منفتح على إعارة كوتينيو بهذا المبلغ

أفاد تقرير صحفي إسباني، السبت، أن إدارة نادي برشلونة منفتحة على التخلص من اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة سيوافق على رحيل كوتينيو على سبيل الإعارة، إذا وصله عرض لمدة موسم واحد، مقابل 25 إلى 30 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترغب في أن يستعيد كوتينيو بريقه من جديد، بعد موسم ونصف مخيب للآمال، حيث لم يقدم اللاعب ما كان متوقعًا منه رغم التكلفة العالية للتعاقد معه.

يشار إلى أن كوتينيو، البالغ من العمر 27 عامًا، أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، بعدما انضم للنادي الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في يناير 2018، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات.

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أن موقف كوتينيو مع برشلونة سيكون أصعب الموسم المقبل، بعدما التعاقد مع أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد.

وشارك كوتينيو مع برشلونة في 76 مباراة، سجل فيها 21 وصنع 11 هدفًا.