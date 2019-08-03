عناوين الصحف الرياضية العالمية.. حرب باريس سان جيرمان مع نيمار وصفقة دوني فان دي بيك (صورة)

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت بعدة مواضيع أبرزها اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة الهولندي فان دي بيك وقرار الاتحاد الأوروبي تعيين طاقم تحكيم نسائي للقاء السوبر الأوروبي وتعاقدات برشلونة وحرب نيمار وباريس سان جيرمان.

كما اهتمت الصحف بتأثير صفقة الأرجنتيني باولو ديبالا على عدة لاعبين ومباراة السوبر الفرنسي وإيقاف ميسي 3 أشهر من طرف اتحاد أمريكا الجنوبية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 3 أغسطس 2019.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالهولندي فان دي بيك واقترابه من ريال مدريد وكتبت ”اتفاق كامل مع فان دي بيك وينقص فقط الاتفاق مع أياكس“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلقاء أتلتيكو مدريد الودي أمام فريق أتلتيكو سان لويس المكسيكي.

كما تحدثت عن تصريحات كيليان مبابي الذي عبر من خلالها عن رغبته في بقاء نيمار في باريس سان جيرمان وأكد أنه طلب منه ذلك.

سبورت

ركزت الصحيفة على العلاقة المتوترة بين نيمار وفريقه باريس سان جيرمان وكتبت ”إنها الحرب“ مؤكدة أن الفريق الفرنسي سيتخذ قراره الأسبوع المقبل.

كما تحدثت عن رحيل البرازيلي مالكوم نحو زينيت الروسي وكتبت كذلك حول ظهير ريال بيتيس ”جونيور على بعد خطوتين من برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت ”حكمة تدير لقاء السوبر الأوروبي“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بسوق تعاقدات برشلونة وكتبت ”الحالات المفتوحة“ بين المرشحين للرحيل كوتينيو وأومتيتي ورافينيا والوافدين المحتملين نيمار وجونيور.

كما تحدثت عن قرار اتحاد أمريكا الجنوبية ”إيقاف ميسي 3 أشهر“.

كما تحدثت الصحيفة عن مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع الهولندي فان دي بيك.

أس

اهتمت الصحيفة باقتراب دوني فان دي بيك من ريال مدريد وكتبت تعليق مدرب أياكس إيريك تين هاغ ”إن جاء ريال مدريد من أجله لا نستطيع فعل أي شيء“.

كما اهتمت بقرار الاتحاد الأوروبي منح تحكيم لقاء السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي للفرنسية ستيفاني فرابار.

واهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد الودي أمام أتلتيكو سان لويس المكسيكي.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على صفقة المدافع الإنجليزي هاري ماغواير لاعب ليستر سيتي وكتبت ”85 مليون جنيه إسترليني نقدًا لهاري ماغواير“.

وأضافت ”مانشستر يونايتد يصرف مبلغًا كبيرًا من أجل أن يمنح ماغواير، رقم قياسي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباراة السوبر الفرنسي التي تجمع باريس سان جيرمان ومنافسه ستاد رين وكتبت ”حساب يجب تسويته“ في إشارة لفوز رين على باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا.

الصحيفة اهتمت أيضًا برغبة جنوة في التعاقد مع الفرنسي حاتم بن عرفة ومشاكل فريق نانت.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير قرار باولو ديبالا الرحيل نحو مانشستر يونايتد أو البقاء في يوفنتوس على مستقبل عدة لاعبين ومهاجمين كالبلجيكي روميلو لوكاكو وغونزالو هيغواين وماريو ماندزوكيتش وإيكاردي.

كما تحدثت عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إسناد تحكيم السوبر الأوروبي لطاقم نسائي.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن خط هجوم تورينو ومستقبل عدة لاعبين في سوق الانتقالات كماريو بالوتيلي.

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم نسائي لقيادة لقاء السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي.

كما اهتمت بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ما زال مستقبله غير واضح بين البقاء في يوفنتوس والرحيل نحو مانشستر يونايتد.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن أخبار الانتقالات في الفرق الإيطالية.