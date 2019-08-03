تقارير: ريال مدريد ينافس مانشستر يونايتد وتوتنهام على برونو فيرنانديز

ذكرت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينغ لشبونة ليصبح منافسًا لكل من مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وبحسب الصحيفة فإن الفريق الإسباني يبحث عن خطط بديلة لتعويض التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد والذي يعتبر مطلبًا رئيسيًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لكن المبلغ الكبير الذي يطلبه فريقه يجعل الصفقة صعبة التحقيق.

وتشير عدة تقارير لاتفاق ريال مدريد مع الهولندي دوني فان دي بيك متوسط ميدان أياكس الهولندي، لكنه أيضًا يشتغل رفقة وكيل اللاعبين البرتغالي خورخي مينديز من أجل صفقة الدولي البرتغالي.

ورفض سبورتينغ لشبونة عرضًا من مانشستر يونايتد لضم نجمه كما التقى رئيس الفريق بممثلين عن فريق توتنهام وذكرت صحيفة ”ميرور“ أنهم عرضوا مبلغ 54 مليون جنيه إسترليني تم رفضه.

ويعتبر برونو فيرنانديز أحد أكثر لاعبي وسط الميدان تسجيل للأهداف الموسم الماضي في أوروبا حيث سجل 32 هدفًا في كل المنافسات وقدّم 18 تمريرة حاسمة وهو ما جعله مطلبًا لعدة فرق كبرى.