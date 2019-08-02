مبابي: طلبت من نيمار البقاء مع باريس سان جيرمان لكن رغبته واضحة

قال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الجمعة، إنه يريد بقاء نيمار مع الفريق، وقد تحدث معه بالفعل في هذا الأمر، مؤكدًا أنه (نيمار) يتدرب بجدية مع باقي الفريق.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة رين في مباراة كأس السوبر الفرنسية في مدينة شينزين بالصين، يوم السبت.

وخضع نيمار لعقوبة خلال نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي أمام رين؛ لتعرضه لأحد مشجعي فريقه عقب الخسارة، لكنه كان بطل المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير الفني توماس توخيل وزميله مبابي بشأن رغبته في العودة إلى برشلونة.

وقال المهاجم الفرنسي عن موقف نيمار لوسائل إعلام فرنسية تابعت المؤتمر: ”رغبة نيمار يعرفها الجميع لكنه يتدرب بكفاءة وجدية كما هي حالته دائمًا. أريده أن يبقى معنا. إنه يعرف بالفعل رأيي في موقفه“.

وأضاف هداف الدوري الفرنسي الموسم الماضي: ”قد تحدثت إليه (نيمار) نظرًا لما نرتبط به من علاقة تقوم على الصدق والاحترام. أنا أحترمه ومعجب به“.

ومن جانبه، أعرب توخيل عن أسفه لأن نيمار لا يمكنه المشاركة أمام رين، وفي الوقت نفسه أشاد بموقفه في العودة إلى التدريب، ولكن دون التطرق إلى مستقبله أو ضمان بقائه مع الفريق بنسبة 100%.

وأضاف المدير الفني الألماني: ”لقد رأيته في أفضل مستوى وحقق أداءً جيدًا مع الفريق وبجودة عالية. إنه يحب كرة القدم وعندما يكون في الملعب سيكون في أفضل حالاته. إنه معنا وقد يكون معنا في المباراة الأولى بالدوري“.