نيمار يفقد 5 ملايين يورو بخروجه من قائمة The Best

لا تزال العلاقة بين النجم البرازيلي نيمار وفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي تثير الجدل والشائعات؛ في ظل رغبته في الرحيل والعودة لفريقه السابق برشلونة، ورغبة الفريق الباريسي في منعه والإبقاء عليه.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة باريس سان جيرمان كسبت 5 ملايين يورو كانت ستمنحها للنجم البرازيلي كحوافز في عقده.

وخرج نيمار من لائحة أفضل لاعب في العالم “ The Best“، التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، وكان يملك بندًا في عقده يمنحه 3 ملايين يورو من الفريق الفرنسي حال تم اختياره في اللائحة.

كما أصبح نيمار مهددًا بفقدان مليوني يورو بسبب سلوكه خارج الملعب، حيث تأخر عن العودة للتدريبات وقرر المدير الرياضي مواطنه ليوناردو فتح ملف انضباطي ضده.

ملف نيمار أصبح خطرًا على غرف ملابس الفريق الباريسي، حيث يطالب المدرب الألماني توماس توخيل بحله في أسرع وقت وقبل بداية الموسم رسميًا.

كما ينتظر النجم البرازيلي تحركًا من برشلونة الذي لا يستطيع دفع مبلغ مالي كبير لضمه، وينتظر بدوره أن تلين مواقف إدارة باريس سان جيرمان وتقبل خروج نجمها الأول.