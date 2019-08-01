برشلونة يفكر في اتباع طريقة ”مبابي“ لضم نيمار

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن برشلونة ليس أمامه سوى حل واحد للتعاقد مع نيمار الموسم الحالي وهو اتباع نفس طريقة باريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي من موناكو قبل عامين.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إنه على برشلونة أن يتبع نفس أسلوب سان جيرمان عندما ضم مبابي من موناكو بحيث تتم إعارة نيمار إلى برشلونة لموسم واحد مع عملية شراء إلزامية الموسم المقبل.

ويشتهر هذا النوع من الصفقات باسم ”صيغة مبابي“ لأن هذه الطريقة اتبعها باريس سان جيرمان حتى لا ينتهك لوائح اللعب المالي النظيف.

ويشعر نيمار ووكيل أعماله بالسعادة بهذه الطريقة، لكن باريس سان جيرمان يفضّل الحصول على المزيد من الأموال الآن حتى يتمكن من استبدال النجم البرازيلي بنجم آخر.

وتعد القيمة المالية للصفقة نقطة الخلاف الرئيسة التي تعوق إتمامها لأن برشلونة ليس مستعدًا لدفع 300 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ويضع بين خياراته لتقليل المبلغ انضمام إيفان راكيتيتش أو فيليب كوتينيو إلى باريس سان جيرمان لتخفيض التكلفة النهائية.

لكن لا يزال ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان يعتقد أنه قادر على إقناع نيمار بقضاء موسم آخر في النادي الفرنسي، وقد سافر إلى الصين لمناقشة ذلك معه رغم أنه حتى الآن لم يتم تقديم عرض رسمي للمهاجم البرازيلي، بينما حدد النادي الفرنسي موعدًا نهائيًا لتحديد مستقبل نيمار في العاشر من الشهر الحالي.