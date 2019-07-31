باريس سان جيرمان يبرم اتفاقًا جديدًا مع نيمار لإطلاق سراحه

يعقد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان جلسة مباشرة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من أجل وضع الرتوش الأخيرة لإطلاق سراح اللاعب قريبًا.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي لجأ إلى حيلة جديدة من أجل بقاء اللاعب لمدة سنة إضافية جديدة حتى يتم إطلاق سراحه الأمر الذي قد يرحب به اللاعب.

وكشفت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يرغب في إنهاء الأزمة مع نيمار دا سيلفا في أقرب وقت من أجل أن يبقى في النادي حتى الصيف المقبل حتى يستطيع النادي أن يعوض غياب النجم البرازيلي في الموسم المقبل.

والعقبة التي تواجه مسؤولي نادي باريس سان جيرمان هي عدم اقتناع اللاعب نفسه بالمقترح الذي سيعرض عليه لأنه يريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما أنه من غير الواضح أنه سيعود مجددًا إلى صفوف نادي برشلونة.

وتحدث نيمار داس يلفا مع عدد من اللاعبين المقربين منه في باريس سان جيرمان في شهر مايو الماضي بقراره الرحيل عن صفوف النادي، وتحدث أيضًا مع الرئيس التنفيذي للنادي، لتوضيح ذلك الأمر خاصة بعد أن وجد عدم رغبة في بقائه من جانب مشجعي النادي في الفترة الأخيرة.