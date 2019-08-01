باريس سان جيرمان يمهل نادي برشلونة لحسم صفقة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان أمهل برشلونة الإسباني مهلة نهائية، إذا أراد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن باريس سان جيرمان أمهل برشلونة حتى بداية مباريات الدوري الفرنسي لحسم صفقة نيمار.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يريد حسم مستقبل نيمار قبل يوم 10 أغسطس، ولن يقبل النقاش في مستقبل اللاعب بعد هذا اليوم.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن باريس سان جيرمان لن يقلل مطالبه عن 180 مليونًا لبيع نيمار.

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أن باريس سان جيرمان واضح جدًا، ويريد الحصول على المال وليس صفقة تبادلية.

وأكملت الصحيفة أن النادي الفرنسي يريد التعاقد مع لاعب جديد في سوق الانتقالات الصيفي إذا غادر نيمار، ولهذا لن يقبل الحديث عن صفقة تبادلية.

وغادر نيمار برشلونة صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، لكنه اعترف صراحة أنه يريد مغادرة باريس سان جيرمان، وتردد أن علاقته متوترة مع إدارة ناديه.