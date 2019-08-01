بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. رسميًّا.. كأس السوبر الإسباني بنظام جديد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تغيّر تاريخيّ في بطولة كأس السوبر الإسباني، بداية من النسخة المقبلة.

وقال الاتحاد الإسباني، إن مباريات بطولة السوبر الإسباني ستقام بمشاركة 4 فرق هي: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

إذ تُلعب مباراتان في نصف نهائي ومباراة النهائي، وسيتم تحديد الدولة التي ستستضيف المسابقة لاحقًا.

وستقام بطولة كأس السوبر الإسباني في تاريخ الـ 8 من يناير 2020، على أن تلعب المباراة النهائية بتاريخ الـ12 من يناير 2020.

وفي النظام الجديد من المحتمل أن يواجه ريال مدريد منافسه برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

يشار إلى أن برشلونة هو حامل الرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني، بـ13 لقبًا، مقابل 10 ألقاب لريال مدريد.

وكان الاتحاد الإسباني أعلن عن تغيير في نظام كأس إسبانيا، إذ ستُلعب مباريات البطولة من مباراة واحدة، وليس من مباراتين كما كان سابقًا، على ملعب الفريق الأدنى مرتبة، باستثناء مباريات دور نصف النهائي، إذ ستبقى بنظام الذهاب والإياب.

وستبدأ مشاركة ريال مدريد وبرشلونة في البطولة من دور الـ16، وليس من دور الـ32 كما كان سابقًا

وتنطلق بطولة كأس ملك إسبانيا في حلتها الجديدة يوم الـ 13 من نوفمبر، في حين حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الـ 18 من أبريل 2020 موعدًا لإقامة المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف في وقت لاحق.